撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-19 08:00

陳偉霆（William）早前聯同羅志祥前女友周揚青、歐陽娜娜、范丞丞、劉雨昕等人，一同出演內地真人騷《潮流合夥人2》，節目自開播以來便話題不斷，而陳偉霆更在節目中罕有談到愛情觀。

陳偉霆（William）早前在內地真人騷《潮流合夥人2》節目上大談維繫感情秘訣。(《潮流合夥人2》@微博)

陳偉霆（William）在節目中更大談女生必須學會「讓對方更愛你」秘訣，指女人應該要學會愛自己多一點，才可狠狠地抓緊男人的心，而陳偉霆此話一出，便旋即令網民對他另眼相看，更為陳偉霆帶來眾多好評。

曾被羅志祥（小豬）傷得遍體鱗傷的周揚青在節目《潮流合夥人2》表示：「如果我談戀愛，我就會把我的心全部都敞開」。當時同場的陳偉霆便立即糾正周揚青說：「不可以，你可以百分之百愛對方，但是你的行為不能超50%，要保留多於60%給自己。」

如果你愛自己的話，他會更愛你，因為你懂得愛自己。 陳偉霆（William）

」。

曾被羅志祥（小豬）傷得遍體鱗傷的周揚青在節目《潮流合夥人2》表示談戀愛時會全情投入。(《潮流合夥人2》截圖)

陳偉霆（William）表示有些男人本身只懂得「取」不會「給」，在一段戀情中不愛付責任，如果一開始女生便掏出百分百的愛，非常容易令對方有壓力。而且在愛人之前，更必須先愛自己，當自己都不自愛時，又憑甚麼要求對方更珍惜自己，陳偉霆更即席教授周揚青「談戀愛3大要訣」，分享男與女在維繫一段感情時要注意的地方。

【按圖看】陳偉霆（William）「談戀愛3大要訣」，想要男人愛你先要學會自愛？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

現年35歲的陳偉霆（William）自2013年轉戰內地發展，便憑出演內地古裝劇《古劍奇譚》中「大師兄」一角而一炮而紅，隨即便陸續接拍劇集，如《緣來幸福》、《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《南方有喬木》等，加上陳偉霆廣告代言與綜藝節目邀約不斷，曝光率極高的情況下，已從早年在黃曉明口中的「我不知道陳偉霆是誰」躍身一變成為「內地新一代的男神」，也不是網民口中所稱呼的蔡卓妍（阿Sa）前男友了，成為圈中獨當一面的當紅小生。

陳偉霆（William）有過2段感情也無疾而終？

出道近15年的陳偉霆，只曾公開承認過與Angelababy（楊穎）與蔡卓妍（阿Sa）的戀情。(williamchanwaiting@IG)

出道近15年的陳偉霆，只曾公開承認過與Angelababy（楊穎）與蔡卓妍（阿Sa）的戀情，當年僅20歲的陳偉霆與16歲的Angelababy因合作香港迪士尼兒童節目《Viva Club Disney》而日久生情，繼而發展成情侶關係，據說當時正處熱戀階段的陳偉霆與Angelababy被傳曾經一同在小腹紋上情侶紋身，可惜有傳當時身為「𡃁模始祖」的Angelababy因事業急速於日本發展，與陳偉霆步伐並不一致，甚至有傳黃曉明的介入令Angelababy與陳偉霆結束4年的戀情。

樣貌精緻的Angelababy曾與陳偉霆相戀近4年的時間。（微博@楊穎工作室）

每段愛情剛開展時，都很激烈而且很多新鮮感，但是過了一段時間，新鮮感會離開，但是你可以保持那種穩定到很遠。 陳偉霆（William）

當我們老了，我們可能已經沒有那種體力去體驗激情，那時人們終須回歸平淡。 陳偉霆（William）

陳偉霆（William）在接受《VOGUEme》雜誌訪問時表示，每段愛情萌芽時總是伴隨著如電光石火般的激情，但如煙花般的絢爛終須歸於平淡，唯有平淡中建立的穩定，才是把感情延伸到更多年月的要點。或許那時還年輕的陳偉霆還沒有做到現時自己所說安於平淡的愛情態度，畢竟青澀的歲月總是嚮往愛中的激情，忽略原來平淡才是愛情最珍貴，而陳偉霆也提到更需要「平淡」之外，相戀時需要雙方透過相互理解，互相體諒去維繫經營，並慢慢體驗愛情中的美好。

【按圖看】陳偉霆（William）從「我不知道陳偉霆是誰」變成當紅小生▼▼▼▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

陳偉霆（William）與蔡卓妍（阿Sa）因合作電影《美麗密令》而譜出5年的感情。(《美麗密令》劇照 )

陳偉霆（William）與Angelababy（楊穎）分手後，在2010年公開與蔡卓妍（阿Sa）的戀情，當時陳偉霆的事業仍未有起色，所以他也被冠上「阿Sa男友」的稱號，初時「女尊男卑」的愛情未被外界看好，但陳偉霆其後憑《古劍奇譚》在內地爆紅，慢慢躍進成一線當紅男星。及後，陳偉霆的風頭甚至比起蔡卓妍（阿Sa）還要高，可惜有傳兩人因長時間分隔異地，眾少離多以致感情生變，而二人終在2015年宣布結束5年情，更表示：「我們的愛也不像自己想像中堅固」。

陳偉霆（William）曾質與蔡卓妍（阿Sa）拍拖5年後分手。

愛就是要包容，當你遇到一個真愛的時候，你可以無條件的去愛對方，去愛對方的一切。 陳偉霆（William）

感情走到盡頭，絕無分對錯，陳偉霆（William）曾在接受《VOGUEme》雜誌訪問時，提到自己在愛情中是希望自己愛對方多於她愛我了，因為這樣對方才有進步的空間；而當對方越來越愛自己的時候，陳偉霆就會覺得有成就感，滿足感便會越來越多。陳偉霆更謂愛情是相對的東西，付出多少便收獲多少，但當遇到「真愛」便會無條例包容對方一切，也會無條件的去愛對方的一切。

愛又是一種相對的東西，你投放多少的愛出去，多少愛便會回到你的身上。 陳偉霆（William）

【按圖看】現時陳偉霆（William）並無公開女友，「單身」生活精彩▼▼▼▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

同場加映：【按圖看】50歲的陳松伶與年輕8歲的內地小生張鐸在今年步入結婚10周年，仍甜蜜如初，而陳松伶更在結婚10周年告白丈夫？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：【按下圖看更多】前香港小姐冠軍劉倩婷下嫁李丞責，婚後誕下一女非常幸福，而她與李丞責差17年無阻恩愛獲寵如女王？（延伸閱讀）▼▼▼