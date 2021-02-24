金剛前女友自爆被三男人性侵　梁云菲爆喊：洗完澡後把我丟在路邊

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-24 17:29

對於過去發生不幸的事有人選擇逃避有人選擇勇敢面對，而台灣藝人金剛的前女友梁云菲就選擇後者。近日，她獲邀上節目《單身行不行》大談童年被性侵的創傷，導致她現在仍需服食一些創傷症候群的藥，所發生的經歷實在太悲慘了，令在場嘉賓聽完之後都流淚。

金剛的前女友梁云菲在節目上大談過去被性侵的事 。（aloha6969＠IG ﹑nanaliangbadgal@IG）

在剛踏入青春期的年紀，當年的梁云菲非常叛逆，更發生離家出走的事。正因為逃家流連在街頭就認識一些在社會上的小混混，讓她當下感到有朋友﹑有溫暖的感覺，沒想到就因此墮入他們的陷阱：「我那時候流落街頭，那時候很多小混混，你也知道年紀小甚麼都不懂，然後有一天就有一個男的就好像要先跟我當朋友，好像要追我這樣子，然後他有摩托車，摩托車改得很酷很炫，我就覺得好像很厲害，可以被照顧了。那天晚上他就是邀了其他的朋友，有一對夫妻，然後那夫妻的那個老公有一個弟弟，再加上要追我的這個男生，所以有三個男生在場，然後他們就灌我酒，然後就喝醉了，喝醉就發生性侵的事情，就是被三個人性侵，然後重點是那個夫妻的老婆，她從頭到尾都在現場看，結束之後她還幫我洗澡，洗完澡之後他們是把我丟在路邊的街頭。」小小年紀就遭遇如此不幸的事情，令在場人士都覺得好心痛。

梁云菲在節目上講到喊。（影片截圖）

因為自己遇到不幸的事情，亦令梁云菲意識到社會上的確存在好多壞人，亦因為此事至今她還是在服用一些創傷症候群的藥治療。而她勇敢面對自己的過去，在節目上公開講出自己的故事的確令人讚嘆，同時亦向大家作出一個提醒要好好保護自己，千萬不要輕易相信他人。

現在的梁云菲仍需服食一些創傷症候群的藥。（影片截圖）