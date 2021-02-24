GD唯一認愛Jennie　前緋聞女友李珠妍12小時前發文有暗示？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-24 13:45

BIGBANG GＤ唯一認愛BLACKPINK Jennie，向來懶理緋聞的他，就算被拍到與水原希子等有親密關係都否認戀情。而2018年被拍到與GD約會的前After School李珠妍（李周妍）昨晚凌晨曾更新IG，內容非常耐人尋味。

李珠妍昨晚在IG上傳Netflix《勇敢的安妮》的截圖，其中的對白講到：「這是我的經驗，下定決心享受的話，總是能找到值得享受的東西，當然要堅定的下決心。」李珠妍凌晨發文，今天早上就爆出緋聞男友GD與Jennie的戀情，難以令網民聯想起兩者有關，未知是純粹巧合還是有其他暗示。

李珠妍在GD和Jennie緋聞爆出的凌晨發文，慘被部分網民鬧爆。（IG/@jupppal）

不過李珠妍就慘被部分網民留言攻擊，斥責她消費GD，發文並不是對前男友應有的體諒，請李珠妍不要再搏求關心。可是力撐偶像的粉絲則留言幫口，表示貼文不是在消息公開後上傳，認為網民過度解讀。GD和李珠妍曾兩度傳緋聞，2017年首次有親密片段流出後，2018年更被拍到同遊濟洲，但二人從沒有認愛。

李珠妍和GD的緋聞傳足幾年，可惜最後無疾而終。（網上圖片）

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