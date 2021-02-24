曾志偉重返｜直擊破冰記者會　Sony代表陳國威︰呢世人未入過TVB

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-24 17:01

曾志偉重返無綫後，第一件重要事件就是與四大唱片公司（現在環球收購了EMI）正式破冰，聯手舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會，於周三（24日）舉行。出席的有曾志偉、何麗全和一班唱片公司代表和歌手如Aga和陳凱詠等。

曾志偉上台發表講辭。（影片截圖）

記者會由蔡康年主持，先由IFPI香港會主席陳志光發表講話，之後有各公司和歌手代表上台，包括有李日朗、黃翊、何弘軒、林欣彤、敖嘉年和迪子等等。其後到電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉演講，他先揶揄了主持蔡康年一下，直言主持不應該帶稿，之後他大概表示︰「同香港市民共享音樂係好難得」，又希望樂壇可以百花齊放，後來他特別介紹一位新人，原來是何麗全先生。何麗全講話時笑指叫曾志偉做「曾總」，他又指「希望多啲歌星參與，有好耐冇喺我哋台出現嘅」，曾志偉說向星夢歌手大派定心丸，表示︰「星夢嘅歌手仍然都會上嚟」。

大合照的排位。（影片截圖）

Sony、環球和華納的代表上台一同講話，環球代表黃劍濤（Duncan）指自己差點在TVB迷路，原來由何麗全親自帶路，而Sony代表陳國威更說︰「呢世人未入過TVB。」之後，曾志偉由衷說︰「希望畀TVB呢個地方大家用同發揮」。最後全部出席嘉賓大合照。

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