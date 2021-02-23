ViuTV綜藝節目狂用MIRROR、ERROR　新鮮感欠奉難吸引新觀眾？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-23 21:45

ViuTV一向靠綜藝突圍而出，今個星期開始推出兩個新節目《家多咗個PET》和《克服他她它》，前者由Dee（何啟華）@ERROR和陳海寧（Isabella）主持，以四個有小朋友的愛狗家庭跟四隻有故事的狗狗配對，大Sell溫情和童真，後者就由火火、Alton（王智德）@MIRROR和Tiger（邱傲然）@MIRROR做主持，每集請不同嘉賓，以幫助他們克服各種恐懼為主題。節目題材新穎，令不少人感到期待，不過卻問題多多？

《克服他她它》有很多MIRROR和ERROR成員亮相。（《克服他她它》電視截圖）

《家多咗個PET》有「Double Dee」做主持，事關之前在《辣伙頭 · 開火》時，有人覺得Isabella和Dee撞樣，姑勿論他們似不似樣，二人合作起上來有意外驚喜，再加上一班小朋友和毛孩，組合上已令人先有好感。但以第一集來說，學習訓練狗狗的部分有點沉悶，反而在休息時間，主持和小朋友互問IQ題的互動更搞笑。《克服他她它》的陣容豐富，每個題材都有不同嘉賓，又有MIRROR主持和做嘉賓，必定吸引一班粉絲收看。

《家多咗個PET》第一集有點沉悶。（《家多咗個PET》電視截圖）

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不過問題就來了，《家多咗個PET》有ERROR的Dee，片尾曲又是由ERROR，而《克服他她它》更不用說，主持和嘉賓都有ERROR和MIRROR成員，難怪有網民留言︰「以為拍緊《男排女將》，啲人咁熟口面」，的確，ViuTV本身藝人不多，節目大量用到MIRROR和ERROR，雖可以吸引粉絲，但難免會給人重複的感覺。再者，節目也未能做到如《全民造星》一樣吸引新觀眾，來來去去就只有MIRROR、ERROR的粉絲追看，未必能擴大觀眾群。而且，節目的陣容除了有MIRROR，又有人氣高企的七仙羽師傅，難免會令人想起之前的《鬼同妳上位》或《MIRROR GO》而抱有期望，可惜首集節奏未算快，略嫌沉悶，笑點欠奉，主持和嘉賓選擇又會令人覺得翻炒之前成功的節目的感覺。

近來的綜藝節目主持或嘉賓不斷重複，點擊下圖看看有哪些節目「撞人」︰

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其實Isabella也有拍《辣伙頭 · 開火》，點擊看她的靚相︰

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再加上近來的負面新聞一籮籮的保錡，分別在《家多咗個PET》唱片尾曲，又在《克服他她它》做嘉賓，令網民大感不滿。雖未知節目和歌曲是否已預先錄好，但有網民更揚言有保錡就要熄機罷看，的確有機會令觀眾減少了。

保錡發千字文道歉疑退出ERROR︰完成手頭上嘅工作後將會暫停

點擊下圖看《克服他她它》節目預告和陣容︰

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