樓盤傳真｜78萬裝918呎屋書房極大留畀囝囝玩　廳仲放到充氣滑梯

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-24 11:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹一個鄰近機場、位於東涌映灣園的大單位，面積有918呎，不過原則不理想，設計師作了不少的間隔改動。

廳有一個小型吧台，給戶主飲咖啡和休息。（《樓盤傳真》電視截圖）

單位更有一個「機場與海」的主題，因為屋內同時望到機場和大海的景觀，設計師將海的元素加入屋內，主要用大地色和木材，加藍色襯托，連客廁都有藍色。廚房用白色和灰色，非常簡潔。屋裏面看上去沒有餐枱，原來是長時間收起來，讓小朋友有更多空間活動，在節目中，他們更放了一座充氣遊玩設施，非常誇張。這個單位的特別之處是廚房和書房都有玻璃窗，增加空間感之餘，也讓屋主可以隨時看到3歲大的兒子身在何處，顧及家居安全。書房非常闊落，其實有一半是書房，另一半是囝囝的遊戲空間。設計師考慮到如囝囝長大，書房中間可以加屏風和門，作他的睡房。

放得下一座充氣遊玩設施。（《樓盤傳真》電視截圖）

另外，主人房原則空間小，但又要容納衣物，設計師就劃出一個衣帽間。主人房外的廁所簡潔，用灰色、白色和雲石。原則本身的缺憾是向海的一面在廚房一邊，又在廳的中央，並不理想，所以設計師將廚房變成現在的書房，就可以經常看到海景，而原本的一間睡房就變成廚房，更可以間出一間工人房。他們又將玄關旁的儲物房拆走，騰出更多空間。裝修後的廁所更大，更造到一個洗衣房。全屋的裝修費是77.8萬。

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