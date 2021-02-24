Pantone發布2021秋冬紐約/倫敦時裝周10大流行色　鮮艷成主打？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-24 20:30

2021秋冬四大時裝周已拉開序幕，紐約率先打頭陣，由2月2日Sally Lapointe開始，到4月15日的Jonathan Cohen結束，而倫敦時裝周也於昨日（23日）落下帷幕。在這兩個時裝周中，都出現了早前國際權威色彩機構Pantone發布的流行色Illuminating（亮麗黃）同Ultimate Gray（極致灰），另外，Pantone還公布了2021秋冬紐約時裝周以及倫敦時裝周的10大流行色以及4大核心經典色。

2021年度流行色。（官網）

Pantone研究專家表示，今季的紐約時裝周色彩強調百搭的色彩系列，包容各種可能性，鼓勵表達個人風格，冷靜與療愈的同時，又能呈現出希望與喜悅的繽紛色彩，因此除了有亮麗黃、Fuchsia Fedora（紫紅軟呢帽）、Leprechaun（矮精靈綠）、Pale Rosette（粉紅白玫瑰）、Mykonos Blue（米克諾斯島藍）、Fire Whirl（火旋風紅）幾隻比較跳脫的顏色之外，還有Adobe（黏土褐）、Rhodonite（薔薇輝石紫）、Spring Lake（春湖藍）以及Root Beer（沙士褐）相對低飽和的顏色，而4隻核心經典色分別是Coconut Cream（椰奶白）、極致灰、Soybean（大豆米褐）、Olive Branch（橄欖枝綠），整個色彩系列都充滿生機，穿搭擺脫困境的希望。

+ 7 + 7 + 7

而倫敦時裝周方面，10大流行色比起紐約時裝周更加鮮艷同色彩繽紛，包括Green Bee（綠蜜蜂）、Tomato Cream（奶油番茄褐）、Ibiza Blue（伊比薩蘭）、亮麗黃、Winery（酒莊紅）、First Blush（嫩粉紅）、Downtown Brown（市區褐）、Daylily（萱草黃）、Clear Sky（晴空藍）、Red Alert（警報紅），4隻核心經典色則是Perfectly Pale（無暇灰白）、極致灰、橄欖枝綠、After Midnight（三更藍）。Pantone行政總監Leatrice Eiseman表示，這個色彩系列以鼓舞的色調組成，反映四周的自然環境，激發創作潛能，強化與自然的聯繫。

不難看出，極致灰同橄欖枝綠是兩大核心色，如果接受不了艷色的服飾，不妨選擇這兩個低調又經典的顏色。