鄧月平減肥成功臉尖尖加新髮型　感覺極不同竟撞樣天王嫂昆凌？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-24 22:45

鄧月平（Larine）在上年為了拍陳果執導的《墮胎師》，在短短2個月內將體重由激增至65公斤，腰圍由23吋小蠻腰大增至33吋，拍完戲後，又立即減肥，經過長時間的努力，體重終於減回至40多公斤，並沒有反彈，非常厲害而且專業。近日，Larine以一個新髮型拍了一條短片，在IG分享，片中的她跟以前截然不同。

Larine重現Fit爆身形。（Instagram@lllarine）

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Larine雖穿上了密實衣着，但也見到她的纖瘦大腿，盡騷減肥成果。她更好似比起之前又再瘦了點，臉也尖了。而且她的髮色比之前更淺，把口罩除下了，就見到樣子跟以往有點不同，可能是妝容有分別，像極了一位混血美女，更有點似天王嫂昆凌。網民似乎也留意到她的不同，紛紛留言道︰「成個架仔咁嘅樣」、「同台灣歌手采子撞樣，好有型」，更有人表示「好似男仔」、「好似Jeffrey!!」，即是近來新上位的男神魏浚笙，真是令人完全摸不着頭腦。Larine由一出道有「翻版黃翠如」之稱，到現在被指似多位藝人，甚至有男藝人，真的愈來愈多樣化。

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