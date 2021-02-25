陳法拉留家度39歲生日　激罕曬素顏比堅尼照美貌不輸全盛選美時期

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-25 14:38

陳法拉淡出香港娛樂圈後定居美國兼進軍荷里活，近日正為Marvel拍攝新戲的她早前更於情人節當日低調宣布已榮升新手媽媽，誕下女兒「小米妮」備受外界祝福。昨日（24日）是陳法拉的39歲生日，雖然只是簡單與老公Emmanuel在家中吹蠟燭食蛋糕慶祝，但已經既浪漫又溫馨，對她來說是「最特別的生日」。

陳法拉早前低調宣布已榮升新手媽媽。(IG圖片）

她在Instagram發文寫道：「這是今年最特別的生日。這我第一次做母親，與我的父母和emstnv留在家中。很感謝所有朋友對我送上的生日祝福和愛。我很感恩有你們在我的人生中。謝謝媽媽帶我來到這個世界。」

陳法拉簡單與老公Emmanuel和父母在家中吹蠟燭食蛋糕慶祝。（Instagram：@falachenfala）

陳法拉亦在限時動態轉發朋友們的祝賀，其中一張是她和她的美國好友身處百慕達時的合照，只見素着顏的法拉膚質甚好相當清純，在加上激罕地換上比堅尼，久違地再次大曬驕人身材，與選美時期比亦毫無跌watt！

陳法拉曬出激罕比堅尼照，素顏的模樣清純感爆燈。（Instagram：@falachenfala）

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