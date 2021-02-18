莊韻澄遭海鮮店拖欠代言費四個月　挺巨肚出庭追討雙方協議和解

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-18 14:41

藝人莊韻澄（前名：莊端兒）由2019年起擔任海鮮店「點點鮮」代言人，多次在網上為舖頭宣傳卻慘被拖數，早前她入稟小額錢債審裁處追討，今日（18日）她懷着七個月身孕，在老公呂成忠（Joe）陪同下現身西九龍法院。

莊韻澄懷着七個月身孕現身法院。（Instagram：@xeniachong）

莊韻澄現身法庭時心情明顯不快，她向傳媒透露自己與該海鮮公司簽了由2019年至2022年共四年的合約，合約上亦表明會每半年出一次糧，然而因為近期市道不佳協議了每個月出一次期票，但由去年11月到今年2月共四個月都彈票，開頭都有回覆，但之後就已讀不回自己的短訊。莊韻澄表示現時希望先追討彈票的兩個月，她亦強調要追拖欠四個月的薪金非常困難，才決定入稟小額錢債，並慨歎做藝人沒有保障。

莊韻澄由2019年起擔任海鮮店「點點鮮」代言人，多次在網上為舖頭宣傳卻慘被拖數。（Instagram：@dimdimsin）

莊韻澄坦言因為這件事而大大影響陀B心情，不排除預產期由4月提早，幸好有老公一直在身邊支持。她亦提到希望該海鮮公司可以願意和解，因為自己亦不想這樣處理事件，她坦言自己要做的已經做過，但都得不到應該有的薪酬才選擇入稟。

莊韻澄表示由去年11月到今年2月共四個月的薪金都遭到彈票。（Instagram：@dimdimsin）

逗留三小時後，莊韻澄步出法院表示雙方「好來好去」，不希望不停對薄公堂，因此已經進入和解程序，之後會再約出來簽文件，而且自己與該公司的合約亦將會終止。

不少藝人都有幫襯這間海鮮店，麥明詩都有幫襯。（Instagram：@dimdimsin）

馮盈盈有幫襯大閘蟹。（Instagram：@dimdimsin）

前主播方健儀都是擁躉。（Instagram：@dimdimsin）

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