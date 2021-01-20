丫頭靠做副業女王榮升小富婆　婚後愛巢曝光可以日日喺屋企唱K

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-20 10:00

台灣前黑澀會美眉成員丫頭（詹子晴）除了活躍於幕前之外，還擅長投資和經營副業，範疇廣至台式飲品店、燒肉店、餐廳、酒吧及狼人殺桌遊店等，因此有「副業女王」之稱，靠自己榮升小富婆行列。

丫頭除了活躍於幕前之外，還擅長投資和經營副業，有「副業女王」之稱。（Instagram：@ava112411）

丫頭於去年5月和王惟立註冊結婚後因為新屋仍然在裝修階段而要分開住，直到早前兩人才正式搬入婚後愛巢展開同居生活，因此間中在Instagram分享同居生活的甜蜜時光，新屋的內部裝修亦因此曝光。丫頭的新屋以白色為主，亦採用不少雲石牆做裝飾，看起來相當有品味。而裝擺設的櫃子後方還有一條玻璃扶手樓梯，可見兩人的愛巢應該是獨立屋設計，空間感十足。

丫頭去年5月和王惟立註冊結婚。（Instagram：@ava112411）

另外，她的客廳中間放置了一部大電視，旁邊不但有遊戲機，還有一部卡啦OK機，讓歌手出身的她隨時隨地都可以大展歌喉，令不少網民大呼羨慕，好想去丫頭家玩！

丫頭和老公搬入新家後，間中在Instagram分享同居生活的甜蜜時光。（Instagram：@ava112411）

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