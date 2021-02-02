收納︱女星房衣服堆積如垃圾　開放式衣櫃5大收納貼士最啱購物狂

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-03 19:40

女生收納︱前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）性格不做作，說話直率帶給觀眾不少歡樂，因此是綜藝節目的常客。薔薔常常以妖艷的歐美妝容示人，外表是辣妹的她，房間卻「不堪入目」。台灣藝人王思佳在節目《女人我最大》其中一個單元「玩美研究室」改造薔薔房間。她的房間本來滿地垃圾，衣服化妝品堆成山，髒亂程度讓王思佳難以置信。因此請來收納專家幫她整理房間，並替她訂造衣櫃、鞋櫃等適合的用具收納物品，前後用了兩個月時間成功改造，整個房間煥然一新。

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王思佳請來提供空間規劃及上門整理服務的收納專家「侯整理」替薔薔改造房間，過去「身經百戰」的她直言薔薔房間的髒亂程度很誇張，更開玩笑直言這類客人要「加錢」。侯整理最後花了60天時間把房間「打掉重練」，由原本的垃圾房變成貴婦風的房間。

薔薔外表美艷動人，房間的髒亂程度卻不堪入目。（IG@chialing_maze）

雖然薔薔的房間算是極端例子，但愛美是女人天性，不少女生也會為閨房中數量過多的化妝品或衣服煩惱，除了學習「斷捨離」，以下收納專家「侯整理」的收納小貼士可幫助你重整髒亂房間。

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