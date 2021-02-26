林盛斌不忍太太被網民人身攻擊　公開護妻：喺我心目中已經係完美

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-26 16:30

林盛斌（Bob）一向口才了得，更身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，事業成功的背後當然離不開太太的支持。Bob與老婆黃乙頤（Pearl）結婚多年一直恩愛，兩人育有四名子女，一家六口非常幸福。雖然Pearl一直專心照顧家庭，但近日有不少報道就將焦點放在她身上，更引來外界對她評頭論足，Bob今日（26日）就在社交平台發長文，公開護妻！

林盛斌與老婆黃乙頤（Pearl）育有四名子女。（IG@bob_lamshingbun）

Bob寫道：「最近，有幾個報導提起我太太，然後有好多網民留言評論，包括佢嘅外表同埋佢嘅工作，當然唔會全部都係一啲好好聽嘅說話，人身攻擊嘅有，無中生有嘅都有，好精彩。我太太的確唔係乜嘢大美人，佢只係一個普通女人，40歲，從來唔化妝，冇打針，冇整容，鬆動啲先去買兩件靚少少嘅衫着下，生咗四個小朋友，好努力照顧佢哋，亦安排好佢哋嘅起居飲食同所有嘢，私人時間就去學吓呢樣，做吓嗰樣，然後將自己嘅興趣發展成為事業，靠自己嘅能力同知識去賺取家用，而佢都仍然keep到宜家呢個狀態，喺我心目中，已經係完美。各位，搞我好啦，放過我屋企人啦，唔該晒！By the way，佢係瘦咗，又靚咗。」網民紛紛留言支持，大讚Bob嫂是一位好老婆！