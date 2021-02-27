Penthouse 2︱金素妍二度激咀前夫尹鐘焄　被柳真威脅要隱退？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-27 14:45

由金素妍、柳真、嚴基俊和尹鐘焄等主演的人氣狗血劇《The Penthouse 2》（頂樓2）昨晚（26日）播出第三集，再度刷新22.8%的高收視，香港劇迷也能在黃Viu煲劇平台上收看。第三集見到金素妍和柳真多次正面交鋒外，金素妍二度激咀前夫尹鐘焄更是成為話題之最。

柳真在金素妍手機安裝了偷聽程式。（黃Viu煲劇平台截圖）

今集講到原來柳真在金素妍手機安裝了偷聽程式，得悉對方需要在音樂會上找幕後代唱，於是偷龍轉鳳，殺金素妍一個措手不及。柳真正式向金素妍宣戰，要她向大眾公開她找代唱，並從最佳女高音的地位隱退下來，補償柳真當年的損失。可是柳真女兒這時竟私下找金素妍，表示希望重新入學清雅藝術高中，因此女兒成為了金素妍的擋箭牌，令柳真陷入困境。

柳真正式向金素妍宣戰。（黃Viu煲劇平台截圖）

兩人不只一次見面，柳真更大膽出現金素妍記者會。（黃Viu煲劇平台截圖）

柳真女兒私下找金素妍要求重新入學，被網民鬧爆「多事」。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇柳真正式向金素妍宣戰一幕：

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而昨晚另一焦點，可說是金素妍第二度激咀前夫尹鐘焄的一幕。金素妍當時在房間等候嚴基俊，沒想到開始竟然見到尹鐘焄，尹鐘焄轉身就立即抱着金素妍激咀。這是抵達房間的嚴基俊開門，眾人露出驚訝，疑似見到未婚妻與前夫的親熱場面。雖然未知尹鐘焄突然又激咀金素妍的原因，但觀眾笑言第三集兩人就已錫過兩次，親密場面比上一季未離婚時還要多。

金素妍第二度激咀前夫尹鐘焄！（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫金素妍二度激咀前夫尹鐘焄場面：