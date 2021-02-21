Penthouse 2︱金素妍正印老公李尚禹客串　柳真尹鐘焄假結婚報復

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-21 20:00

韓國熱爆狗血劇《The Penthouse》第二季日前開播，頭兩集已錄得最高21.0%收視，成為全城熱話，香港劇迷也能在黃Viu煲劇平台上同步追看。《Penthouse 2》首集就有人從樓梯墜下，滿身鮮血，每位主角性格身份變化都相當大，觀眾都好奇之後的發展。

柳真和尹鐘焄「空降」現身金素妍和嚴基俊的訂婚典禮。（黃Viu煲劇平台）

《Penthouse 2》時間線定於上季約兩年後，李智雅死後，金素妍和嚴基俊訂婚，二人帶着各自子女組成5人家庭。而背上殺人罪的柳真終於成功洗白脫罪，與提出離婚後，被送到美國進修的尹鐘焄相遇，於是二人決定來一場假結婚對住在Hera Palace的人進行報仇。兩人乘着直昇機，以「空降」方式現身金素妍和嚴基俊的訂婚典禮，一句「我是來了不應該來的地方嗎？」就像宣戰一樣。

按圖睇柳真、尹鐘焄「空降」宣戰一幕：

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二人假結婚後更重返Hera Palace，刻意在眾人面前曬恩愛。（黃Viu煲劇平台）

金素妍咪嘴開音樂會，但出了一點小錯。（黃Viu煲劇平台）

第二集中，金素妍聲帶出事但又要堅持開音樂會，只好找人於幕後代唱。當她回到休息室時發現，幕後代唱的人正是柳真，讓金素妍陷入危機。原來柳真於美國期間受到Logan Lee的幫助，把當年受傷的聲帶醫好。講到第二集的重點，可說是金素妍正印老公李尚禹客串一幕。李尚禹在劇中飾演訪問採訪金素妍的記者，與老婆上演一場諷刺度極高的訪問，被觀眾大讚與現實中的兩人相差夠大！

她卻沒想到幕後代唱的真正身份是柳真。（黃Viu煲劇平台）

金素妍正印老公李尚禹有份在第二集客串。（黃Viu煲劇平台）

點撃睇劇迷覺得最荒謬又搞笑的一幕：