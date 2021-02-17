《Penthouse》第二季金素妍、嚴基俊結婚　首集即挑戰19禁劇情

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-17 15:15

人氣狗血韓劇《The Penthouse》第二季將於19日開播，繼早前官方陸續公開金素妍、柳真和嚴基俊等主角的新劇照，見到各人都有不同變化後，預告片亦提前公開。第一集更已被判為19禁劇集，成為話題焦點外，更挑戰觀眾的底線。

日前公開的預告片中，最驚人可說是見到上集「贏家」金素妍和嚴基俊結婚一幕。兩人不單是出軌男女，嚴基俊更是親手殺害老婆李智雅的兇手，沒想到新一輯二人竟帶着雙方仔女，組織成5人家庭；其中金素妍女兒「恩星」對新爸爸的各種討好，更是令觀眾毛骨悚然。

金素妍和嚴基俊於第二季結婚。（SBS）

預告最後部分亦見到，一名身穿白色禮服的女生疑似被推落樓梯，身上滿怖鮮血。剛好「恩星」、「碩景」和「露娜」三人都是穿着類似的白色禮服，參加學校的藝術節大賽，被害者身份成謎掀起觀眾的好奇心外，相信孩子們之間的鬥爭依然非常值得期待。香港劇迷也能在「黃Viu煲劇平台」上，同步追看《The Penthouse》第二季。

疑似被推落樓梯的被害者是誰？（SBS）

按圖睇《The Penthouse》第二季預告片截圖：

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