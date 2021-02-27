吳孟達逝世｜欠賭債周潤發不借錢　曾認諗過自殺：佢背後話我爛泥

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-27 17:51

藝人吳孟達（達哥）早前因為證實患有肝癌而入院做手術，近日更不斷傳出他化療後身體非常虛弱，更一度傳他病危，至今（27日）已經離世，終年70歲。

達哥出道多年在圈中拍攝了多部影視作品，亦結交了不少好朋友，其中他曾公開講到對好兄弟周潤發十分之痛恨，因為一個「錢」字二人曾一度決裂。

吳孟達因肝癌病逝，終年70歲。（資料圖片）

80年代達哥劇接劇拍不停，當時錢對他來講是一件非常容易賺的事，因為如此他就開始沉迷了賭博，過着一些奢華花天酒地的日子。然而最後因為賭博而欠下30萬賭債，當時他已經沒有錢可還於是就找好朋友周潤發借錢，當時他已經是TVB一線小生，人氣非常高，但萬萬沒想到周潤發一口拒絕，令達哥非常不快，甚至還憎恨他。達哥在節目《魯豫有約》講道：「那時候銀行要封殺我，因為太久了這個30萬還沒還告我破產。然後那個時候我覺得破產丟臉就趕快想辦法了，開始也不敢跟家人說，然後去找發仔（周潤發），發仔那個時候在香港不錯，人非常紅也賺很多錢，80 年代找他借30萬，發仔不借，那我當時是挺不開心，不借也不說原因。」雖然當時周潤發沒有當面對着他講一些難聽的說話，不過達哥在另一節目《非常靜距離》中提到，他知道在背後周潤發有同人講他是「爛泥」。

吳孟達同周潤發是同期出道。（影片截圖）

面對當時的環境，達哥亦想過自殺：「不借我還是要面對這個事實，馬上兩天之後銀行就來封殺了嘛，那怎麼辦。然後兩天躲在家，躲在家要就自殺，想到一個自殺，自殺之後一了百了，但是後來沒這個勇氣就沒自殺，另外一個就是要想辦法把這些債務還清，再從這裡爬上來，我後來選擇這個然後面對破產。」所以之後他有戲就拍，更將人工三分之二，除了生活費之外全部交給債權人，這種日子他過了四年時間。

吳孟達曾想過自殺。（影片截圖）

多年後他對於這件事亦好快釋懷，更明白到周潤發不借錢給他，絕對是正確的選擇：「我知道周潤發是完全覺得應該我自己去負責，如果他再幫我，會把我再養成一種依賴性。這次幫了我，我還繼續把錢還了，還繼續去玩，因為沒有教訓到我。」還大讚周潤發當時的決定是非常有智慧的。

多年後吳孟達對周潤發當年不借錢一事，明白當年他的決定是為他好。（資料圖片）