Lady Gaga兩失蹤愛犬已尋回　警方仍在調查襲擊者

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洛杉磯時間星期三（24日）晚，美國樂壇天后Lady Gaga的兩隻法國鬥牛犬Koji、Gustavo被兩名男子偷走，為Gaga遛狗的Ryan Fischer在與歹徒爭執過程中更遭遇槍擊，目前情況已轉危為安。據外媒報道，Koji、Gustavo已於星期五（26日）晚安全尋回。

Lady Gaga遛狗員遭槍擊兩愛犬被搶　懸紅50萬美金願愛犬平安尋回

洛杉磯警方表示，周五晚6點左右，一名女子將失蹤的兩隻法鬥犬帶到奧林匹克社區警局，經Gaga的代表確認，就是被偷走的Koji同Gustavo。警方並未透露該女子姓名，已初步排除她同案件以及襲擊者有關，但尚未確認其是如何找到兩隻狗的，調查仍在進行中。

Gaga被搶愛犬已尋回。（Instagram@ladygaga）

而Lady Gaga在事發後曾表示願以50萬美元（約388萬港元）尋回愛犬，並對Ryan Fischer致意：「我會一直愛你，你冒著生命危險為我們的家庭鬥爭，你是永遠的英雄。」據悉，Ryan仍在療傷中，已經可以同Gaga短訊聯絡。

Gaga正在羅馬拍戲。（Instagram@ladygaga）

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