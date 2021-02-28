湯怡結婚︱精心挑選三套禮服　水晶褂皇婚紗耗280小時全人手釘綴

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-28 09:30

湯怡麥秋成選擇喺元宵佳節拉埋天窗，疫情下舉行小型婚禮簽紙成為合法夫妻。

2月27日元宵節湯怡和麥秋成正式拉埋天窗，疫情下舉行小型婚禮簽紙成為合法夫妻。佢哋選擇中午簽紙加小型酒會，新娘子Kathy先後換3套禮服，中式裙褂唯美婚紗，件件都係精挑細選，既特別又適合懷有身孕嘅新娘子。

裙褂

湯怡麥秋成早上完成傳統斟茶儀式後，身穿中式禮服出門上花車行大運。（葉志明攝）

湯怡麥秋成早上完成傳統斟茶儀式後，身穿中式禮服出門上花車行大運。一對新人嘅禮服都大有名堂，出自香港老牌裙褂專門店鴻運繡莊，湯怡身穿嘅係水晶龍鳳褂皇，而麥秋成身上嘅係鯉魚繡金花馬褂。圈中唔少藝人好似Janice Man、譚凱琪、薛家燕娶新抱時8年褂皇，都係出自呢間繡莊。湯怡嘅水晶龍鳳褂皇係全新度身訂製價值不菲兼相當啱身。

湯怡結婚 |湯怡麥秋成中式禮服出門 楊受成送巨型龍鳳鈪勁貴氣

湯怡身上嘅水晶龍鳳褂皇，乃全新度身訂製。

婚禮當日湯怡先後著上兩件婚紗，都出自師兄張敬軒婚紗店Sennet Frères 2021 年春夏系列，由設計師Kev Yiu姚子裕親自設計，每件婚紗均耗時280小時以上全人手釘綴水晶珍珠製作。

行禮婚紗Paeonia

湯怡行禮時穿著嘅一件婚紗名為Paeonia，係傳統皇室婚紗造型，上半身貼身蕾絲剪裁配搭傘形大拖尾裙擺及大露背細節，盡顯氣派。

湯怡行禮時穿著嘅一件婚紗名為Paeonia，上半身貼身蕾絲剪裁配搭傘形大拖尾裙擺及大露背設計，奢華又有氣派。（受訪者提供）

湯怡結婚｜與麥秋成對BB性別三緘其口：希望生一個以上

行禮時穿著嘅一件婚紗名為Paeonia，係傳統皇室婚紗造型，屬於高訂Rosie系列，上半身貼身蕾絲剪裁配搭傘形大拖尾裙擺及大露背細節，盡顯氣派。

輕身婚紗

儀式完結後湯怡換上名為Skylark輕身白色婚紗見傳媒，不規則剪裁配搭煙花綴珠水晶圖案，下擺配上軟紗裙擺。（葉志明攝）

儀式完結後湯怡換上輕身白色婚紗見傳媒，名為Skylark屬於sophie系列，不規則剪裁配搭煙花綴珠水晶圖案，下擺配上軟紗裙擺，性感而不失格調。高腰設計令湯怡4個月孕肚曲線優雅地顯露。

湯怡結婚｜麥秋成對太太呵護備至 感激郭富城到賀：捉住佢對手

師兄張敬軒表示好開心呢次為Kathy準備嫁衣，笑言平日見Kathy密密實實，當睇到新娘子著上婚紗後才驚覺原來「禾稈冚珍珠」，令佢「大開眼界」。