吳孟達逝世︱歷經出軌奉子成婚　51歲老來得子養三頭家疑月付30萬

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-27 19:50

藝人吳孟達（達哥）今（27日）因肝癌突然惡化轉入ICU病房，最終不敵病魔而離世，終年70歲。達哥出道多年拍攝過多部影視作品，演戲經驗相當豐富，特別是同周星馳合作的電影，至今仍令人難以忘記。而在愛情路上達哥的經驗同樣豐富，有三段婚姻生活而且傳出每月要負擔近百萬的生活費，壓力非常大。

達哥因為肝癌而離世 。（吳孟達微博圖片）

達哥在25歲之年就與同是藝人的女朋友麥莉莉結婚 ，二人是在TVB藝員訓練班中認識的。就在1976年二人步入婚姻殿堂，婚後不久麥莉莉就為達哥誕下一對雙胞胎女兒。但隨着達哥的演藝之路愈來愈順遂，具有知名度又賺了不少錢，整個人變得飄飄然，沉迷賭博之餘又花天酒地，最後因為賭博而欠下30萬巨債。眼見達哥不生性又出軌，麥莉莉在他身上見不到希望，所以單方面提出離婚，二人在1994正式結束18年的婚姻生活。

不過在同麥莉莉有婚姻狀態期間，達哥就因為工作關係而出軌，認識了演員盧少慈。盧少慈曾出演過劇集《強人》、《天降福星》等，二人還一起同居對方更為他誕下一女兒。

吳孟達在25歲就同麥莉莉結婚。（微博圖片）

然而在有太太的情況下，達哥在1993年赴新加坡拍攝《花田囍事》的時候就認識了馬來西亞藉演員侯珊燕。後來在1996年侯珊燕懷孕，達哥亦正式同盧少慈分道揚鑣，同年同侯珊燕登記結婚，隨後為達哥誕下女兒吳楚妮，之後在2002年達哥老來得子，兒子吳韋侖出生，兒女跟隨侯珊燕定居馬來西亞。

愛情路上不順遂的他，曾在節目《非常靜距離》中講到自己的感情事，他表示可能是演員的感情比較豐富，容易進入一段情，但對於過去的每一段感情他強調是認真的：「每一段都是真的，但是就是不懂得去經營或者是自控。雖然離開她們，但是我還愛她們很愛她們，包括她們有甚麼事情，我都會很關心，絕對不會說現在我跟，我現在這個太太在一塊，如果我前太太有事情，我不會不幫她，我肯定會幫她，包括把我生命給她我也可以。」絕對是為女人而活的男人。

達哥有四位女兒一位兒子。（影片截圖）

因為有三個家庭，四位女兒一位兒子的關係，達哥要負擔他們的生活費，據傳他一個月要給近百萬元家用，後來因為遇上電影低潮工作量大減關係，家用方面亦減少，每月每家30萬，壓力非常大，所以他一直拼命工作，近年主要在內地拍攝電影。

有指達哥每月要付30萬家用。 （吳孟達微博圖片）