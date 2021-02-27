吳孟達演反派古艷陽深入民心　《蓋世豪俠》無厘頭武俠劇開山之作

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-02-27 18:32

資深演藝人吳孟達今天因病去世，香港演藝界痛失一位奇材。吳孟達與周星馳拍檔多年，為香港一代笑匠，拍下多套深入民心作品。周星馳以無厘頭喜劇奠定其影壇地位，吳孟達和他結緣，正是緣自1989年無厘頭武俠劇開山之作─《蓋世豪俠》。

電視劇《蓋世豪俠》劇照。( 無綫電視)

吳孟達和周星馳成名之前，多年來以配角或客串身份參與演出，直到1989年周星馳獲得了主演劇集的機會，拍下了他至今唯一主演的武俠連續劇，無綫電視播映的《蓋世豪俠》，而這套作品除了紅了周星馳外，還紅了兩大反派，吳鎮宇和一人飾演兩角的吳孟達。

《蓋世豪俠》由劉家豪、李力持執導，周星馳、藍潔瑛、吳鎮宇、羅慧娟、吳孟達等主演。 故事講述穹蒼派上一代弟子古峰（吳孟達）及段海（劉江）為破解叛徒古豔陽的玉女神功，不惜盜取祖傳極樂神功秘笈，段海失手殺死同門，古峰被迫頂罪，古峰被追跳崖。海對峰有愧，撫養其子古玉樓（吳鎮宇）成人，視為己出，對親子段飛（周星馳）反有不及。樓性傲慢，目空一切，為求滅陽稱霸，竟利用愛人雪雁（藍潔瑛），手段卑污，後更不惜修煉邪派玉女神功，變成不男不女的大狂魔。飛淡薄名利，不喜江湖爭鬥，但卻屢遭迫害，為報父仇，與大理國護法夫雪及妻李珠（羅慧娟）聯手，並冒險煉成極樂神功，與樓作生死一戰。

電視劇《蓋世豪俠》劇照。(無綫電視)

本劇亦是吳孟達演藝生涯轉捩點，在劇中他一人分飾一對孖生兄弟，一個是剛陽味十足的正派大俠古峰，另一個是不男不女、邪氣得很的孖生哥哥古艷陽。達叔在拍此劇前與周星馳一樣，多年來都只是以綠葉角色客串演出，本劇中他正邪兩極的演技和搞笑天份得到充份發揮，一人演兩個性格迥異的角色也游刃有餘，憑此劇得到觀眾認可，亦締造了他和周星馳合作的機會，之後在周星馳開拍他的無厘頭電影系列，達叔成了周星馳黃金拍檔。

《蓋世豪俠》中吳孟達一人演兩角。（Youtube）

【延伸閱讀】

唐家霸王槍｜周星馳唐伯虎點秋香的槍法 傳說跟西楚霸王有關？

【周星馳系列】漫畫《破壞王》：拒做懦夫學功夫 成為破壞之王！

本劇開啟了周星馳的無厘頭文化。劇中周星馳口頭禪例如「坐低飲啖茶，食個包」，「你講嘢呀?」及劇中的地方名「段古母辛府」（斷估冇辛苦）等成為了當時香港人的口頭禪，最後大結局更打破傳統正邪對決套路，將大量日漫誇張手法結合，相當破格。當年吳孟達曾在採訪中提及，周星馳為了讓劇集得到更多關注，當年煞費苦心邊拍戲邊修改劇本。據說周在和吳孟達對劇本時，經常「忽發奇想」亂改劇本情節及對白，可是所改內容卻不為導演所接受，於是周星馳拉住吳孟達要他做中間人，吳孟達接受能力相當高，亦肯代周星馳去找導演商量，幾次商討後發現效果不錯，最後造就了《蓋世豪俠》這個經典劇集。

這套經典武俠劇至今已有三十一年歷史，期間多位主要演員離世，包括三位女角羅慧娟、藍潔瑛、王敏明，配角鮑方、關海山、譚一清和白文彪等。吳孟達的離去，令大家重看此劇，更添惋惜。

電影《破壞之王》劇照。（Youtube）

九十年代周星馳與吳孟達二人拍下多套經典喜劇作品，當中在《破壞之王》中達叔再演武術高手，傳奇武術家「魔鬼筋肉人」，在過去一場中日大戰被「段水流」的師父打跛了腳，從此隱退江湖，開雜貨店為生，在招牌上掛著「懦夫救星」四字，另自創「中國古拳法」傳武工作，藉著「人人有功練」的籌款箱，自稱要到中國大陸傳播武術為名，向習武者收費，成為詐騙分子。