越南美女DJ神似Angelababy！身材曲風一樣辣　迷人笑眼吸90萬Fans

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-03 23:29

說到美女DJ 通常會立馬聯想到在韓國有著「最性感女 DJ」稱號的 DJ Soda，還有前陣子因為《璀璨帝國 Bling Empire》討論度激增的 Kim Lee 等幾位在國際上極具知名度的DJ，這次要跟各位介紹的這位跟 Kim 一樣來自越南，笑起來彎成月亮般的笑眼非常甜美，加上嘴角的梨窩更是可人，精緻如同洋娃娃般的臉蛋還有一點 Angelababy 的影子，挺有混血異國風情。她是 Jenny Yến，廢話不多說，有圖有真相！ 文： Amber Chan, Maggie Chiang／GQ Taiwan

來自越南芽莊市的 Jenny Yến 本名 Nguyễn Thị Phi Yến，1996 年出生，目前居住於胡志明市。年僅 25 歲的 Jenny 據說父親很早就離開，從那時起就和媽媽兩人相依為命，從小她就以成為模特兒為志向持續努力，16 歲時就曾經有過拍攝經驗，2014 年還曾因為甜美的外型在 Teenphoto 正妹比賽中獲獎，是官方認證過的美貌！

Jenny 16 歲時就曾經有過拍攝經驗，2014 年還曾因為甜美的外型在 Teenphoto 正妹比賽中獲獎，是官方認證過的美貌（IG@jennyyen249）

不過要說真正讓 Jenny 爆紅的是一組她於 2020 年東南亞足球協會盃（U22）的場外側拍照，當時這場冠軍賽事舉辦在越南黎剎紀念體育場（Rizal Memorial Stadium），在比賽打得正火熱之時突然見到觀眾席上一雙笑得彎彎的甜美雙眼異常耀眼，立即成為該屆賽事最大亮點之一（笑）。原本以為只是一般球場外的美女觀眾，一查才知道竟是才華洋溢的辣妹 DJ，Jenny 因此在網上瞬間爆紅，成為眾男人們的夢中女神！

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說到 DJ 生涯，Jenny 完全是專業等級，從 16 歲踏入至今已有超過 6 年資歷，尤其特別擅長 Electro、Vinahouse 等曲風，去年她 remix 的一首 Blackpink 《Kill This Love》 更是突破萬人觀看，集性感、甜美、帥氣於一身，怪不得 2015 年能在 DJ 小姐比賽獲得第三名的佳績，簡直比 DJ Soda、Kim Lee 還辣！

除了 DJ 工作之外，Jenny 也常常參與一些內衣或是泳衣的時尚拍攝，也算是一圓了她的Model夢。她也曾經在訪問中透露，因為比較早開始嘗試模特兒拍攝的緣故，在擺姿勢時比較自然，即使團隊中有男性也不會太害羞，說到這邊相信已經有一票粉絲等著排隊當攝助了吧（誤）。然而 Jenny 不僅會在拍攝中展現自我時尚風格，在 DJ 工作或是日常生活中也常穿著清涼、性感的服裝，尤其 IG 上一張張的火辣自拍展現了她的自信美，讓人每張都超想存檔！

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除了當模特兒、做 DJ 之外，Jenny 的歌聲如其人，一樣甜美動人！Jenny 平常在個人 IG 分享生活美照之餘，偶爾也會在 Tik Tok 抖音上傳許多唱歌影片，身材火辣的她在鏡頭前讓粉絲不僅大飽眼福，耳朵也一樣享受！

這樣才華洋溢的 Jenny，私底下是個心地非常善良的女孩，據說之前疫情爆發時還曾經捐贈千份口罩以及 10 公升消毒水給當地國防教育中心，甜美外表加上善舉感動許多粉絲，也讓許多網友直呼超圈粉，IG 馬上秒追蹤！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：梨窩＋笑眼無敵！又辣又甜的正妹 DJ「Jenny Yến」因球場側拍爆紅，精緻五官激似 Angelababy！】