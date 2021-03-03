MOSCHINO秋冬成衣大玩復古　脫衣舞娘Dita Von Teese驚艷閉場

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-03 09:00

新冠肺炎（COVID-19）肆虐一年多，受疫情影響，很多品牌都發揮創意，活在邀請函上下功夫，又或者是拍攝一些極具意義的短片，力求令大家印象深刻。而意大利品牌MOSCHINO向來趣味十足，去年9月的2021春夏成衣系列等比例縮小的木偶戲秀場尚叫人意猶未盡，2021秋冬成衣系列又舉辦了一場劇場秀中秀。

MOSCHINO創意總監Jeremy Scott。（Instagram@moschino）

以1939年美國導演George Cukor執導的喜劇電影《The Women》為靈感，整場騷充滿了復古色彩，一開場呈現出40年代「名媛們」吃茶點的畫面，然後徐徐入座，開始觀看劇目，前4個場景分別是摩登城市、濃郁鄉間、藝術畫廊以及荒野叢林，最後一個場景又回到台下觀看的「嘉賓們」，一一起身展示服飾。

+ 3 + 3 + 3

今季共邀請36位明星紅人以及模特兒行騷，由Justin Bieber太太Hailey Bieber擔任單場，脫衣舞娘Dita Von Teese閉場，傳奇女性Maye Musk做主持，其他還包括Miranda Kerr、Carolyn Murphy、Karen Elson、Amber Valletta、Shalom Harlow、Stella Maxwell、Soo Joo等，陣容相當豪華。而服飾方面，Jeremy Scott延續了以往的趣味搞怪，大行復古風格，色彩鮮明出挑，尤其在「濃郁鄉間」中的大面積印花與「荒野叢林」充滿童趣，「藝術畫廊」中的模特兒們由後印象派的筆觸中來到台前，以純粹明豔的色彩，釋放情緒張力。展現出女性在不同場景下的魅力，也表達了時裝無處不在的概念。