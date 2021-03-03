ViuTV製作部副總裁金廣誠認增自家製劇有難度：我哋要求比較高

ViuTV上月在黃金時段播出由黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜主演的外購合拍劇《戰毒》引來軒然大波，不少ViuTV忠實觀眾直指劇集的演員陣容以至警匪題材都缺乏「Viu味」，更揚言全面罷睇抵制。及後ViuTV從善如流聽取民意的腰斬舉動獲讚。

可是自家製電視劇「斷纜」、氣勢兼話題度無法延續的問題終究未解決，周二（2日）ViuTV製作部副總裁金廣誠出席活動時就說起，他們都希望劇集製作數量上能填滿一條橫線時段：「我哋一直都好想，（雖然）唔好話到自己好似好清高，但我哋對每一樣嘢都要求比較高，如果套劇嘅大綱或者各樣嘢唔係好啱我哋嘅作風，我哋就根本唔會執行，我哋都要睇清楚個項目係咩項目，啱我哋先會做，我哋都好揀（擇）、亦好揀合作夥伴。」