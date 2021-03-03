ViuTV製作部副總裁金廣誠認增自家製劇有難度：我哋要求比較高

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ViuTV上月在黃金時段播出由黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜主演的外購合拍劇《戰毒》引來軒然大波，不少ViuTV忠實觀眾直指劇集的演員陣容以至警匪題材都缺乏「Viu味」，更揚言全面罷睇抵制。及後ViuTV從善如流聽取民意的腰斬舉動獲讚。

可是自家製電視劇「斷纜」、氣勢兼話題度無法延續的問題終究未解決，周二（2日）ViuTV製作部副總裁金廣誠出席活動時就說起，他們都希望劇集製作數量上能填滿一條橫線時段：「我哋一直都好想，（雖然）唔好話到自己好似好清高，但我哋對每一樣嘢都要求比較高，如果套劇嘅大綱或者各樣嘢唔係好啱我哋嘅作風，我哋就根本唔會執行，我哋都要睇清楚個項目係咩項目，啱我哋先會做，我哋都好揀（擇）、亦好揀合作夥伴。」

可是自家製電視劇「斷纜」、氣勢兼話題度無法延續的問題終究未解決，周二（2日）ViuTV製作部副總裁金廣誠出席活動時就說起，他們都希望劇集製作數量上能填滿一條橫線時段。（葉志明攝）

至於ViuTV是否主打年輕人市場，希望劃出與無綫電視的分野，金生則回應道：「唔可以咁樣講，我哋作為免費電視台係以娛樂為主，其實我哋咁啱喺呢段時間受年輕人歡迎，（年輕人）覺得我哋嘅節目好適合佢哋，可能我哋啲幕後比較年青化，每個都有佢哋嘅思維同態度，其實我都喺度學緊嘢。」

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