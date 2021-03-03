無綫終允旗下歌手亮相ViuTV　環球即派新歌陳奕迅成頭炮亮相

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-03 01:15

無綫（TVB）人事大變動下，何麗全正式代替何哲圖擔任星夢行政總裁，規矩亦有一番革新。無綫終允許旗下歌手亮相其他電視台，同時歡迎其他電視台歌手現身無綫。而三大唱片公司破冰後，環球已立即將陳奕迅（Eason）的新歌派到無綫播放，令人振奮。

陳奕迅的舞台照片（GettyImages）

據知，何麗全明言會將星夢歌手派予其他電視台，如ViuTV的音樂節目推介宣傳，又稱無綫不介意歌手出席其他電視台頒獎典禮；其他台歌手亦可派歌給《勁歌金曲》。

何麗全透露，與ViuTV董事總經理魯庭暉是舊同事，故「有偈傾、好易話為」，認為樂壇應百花齊放，「要將頒獎禮做到有認受性及公信力。」

何麗全被曾志偉以「樂壇新人」來形容。（葉志明攝）

至於近日接見星夢歌手方面，何麗全表示他們將繼續獲力捧，有意將周柏豪、吳若希等推向音樂更高位置，並指第一個接見的歌手便是柏豪，亦計劃幫戴祖儀同其他公司音樂人傾合作，現在與Eric Kwok洽談中。

據悉，環球已將陳奕迅的新歌《是但求其愛》、AGA的《CityPop》及外語歌曲派予無綫宣傳，至於以往TVB的劇集歌曲主力安排星夢歌手主唱，將來會多跟其他歌手合作，想學似去年莫文蔚的大熱歌曲《呼吸有害》一樣有火花。

莫文蔚《呼吸有害》成去年樂壇頒獎禮大贏家。（資料圖片）

另外，無綫亦會加重音樂性節目，計劃將以往深宵播放的《無間音樂》、《360音樂無邊》等安排在黃金時段出擊。ViuTV製作部副總裁金廣誠接受傳媒訪問時表示，如無綫邀請，樂意安排歌手到無綫演唱，ViuTV也會邀請無綫歌手出席頒獎禮。

「巨聲」出身的許廷鏗稱，當日破冰記者會有整牙預約，故未能出席，但其實他已獲樂易玲親證獲「解封」，故相信觀眾很快便能看到許廷鏗亮相無綫的身影。

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