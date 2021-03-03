鍾培生首度拍片回應擂台之戰　爆粗揶揄林作靠麥明詩上位

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麥明詩舊愛林作因一句「抄我100萬？」辣㷫「百億富三代」鍾培生，因而定下擂台隻揪之約。事件發酵至今，日前林作練拳時公開表示屆時會專攻對方下體，並揚言已將保險受益人寫上女友裕美的名字，更加大保額至1000萬元。

鍾培生首度拍片回應與林作的擂台之戰。（影片截圖）

鍾培生有見及此終按耐不住，首度拍片表達對林作不滿。他狠批林作靠女人上位，「你嘅成就就係同一個港姐一齊，你利用女人上位，都冇問題，每個人都自己處事方式，但唔係借完人上位再踩低人，你對一個曾經愛過嘅人都係咁嘅時候，呢個人嘅人格好得去邊。」

鍾培生鬧爆林作小動作多多。（影片截圖）

他續指，見過林作兩次都毫無好感，例如不滿他滿口粗言穢語等，惟片中鍾培生亦不時爆出粗口。他表示，外界經常將二人相提並論，令他視為死穴：「林作其實係我嘅死穴，你同我同一日生日，我就日日畀人喺討論區討論，拉低我智商。」他再度否認與林作合謀造新聞，並直言身邊人均支持擂台之戰，「我相信我打得贏林作，會係近呢幾年香港人最快樂嘅盛事。」

林作。（林作FB圖片）

他又怒斥林作小動作多多，包括撕合約、換拳館等，但表明不會再與林作「口水戰」，待擂台上一次「清算」。他透露，現在已陸續洽談好合約條款，只欠對方動筆，對落實拳賽有信心。

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