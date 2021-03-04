Mani怕危險勒令唔畀玩高速滑雪　謝霆鋒超大膽回應：有本事來抓

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-04 14:45

藝人謝霆鋒最近迷上滑雪運動，繼早前在微博上貼兩段滑極速雪片段，引得經理人霍汶希（Mani）擔驚受怕後，今（4日）他又再貼出最新滑雪片段，再度令Mani擔心，更在微博公開發出捕捉令「再不回來我就去滑雪場抓你了」，沒想到謝霆鋒的回應非常大膽，二人的互動引來不少網友熱議。

謝霆鋒最近迷上滑雪。（影片截圖）

在最新一則滑雪片中，謝霆鋒是次就挑戰躺着滑雪，見他輕鬆駕馭滑得自然，而且他還可以在空中360度旋轉，動作非常有型，可見他的滑雪功力非常高，相信在這方面下了不少功夫。除了大批網友對他讚不絕口之外，多位師妹亦被他的英姿吸引，蔡卓妍（阿sa）就留言道：「一個字帥」﹑鄭希怡就表示：「一個會煮飯的男人，還能雪上飄，能不能留條活路給其他男人？」而鍾欣潼（阿嬌）則表示攝影師影得好厲害。

躺着滑雪好型。（影片截圖）

師妹們對謝霆鋒讚不絕口，不過Mani就反其道而行，更表示要去滑雪場捕捉他：「再不回來我就去滑雪場抓你了。」而謝霆鋒則懶理Mani的捕捉令回應道：「有本事來抓。」二人互動相當好笑。不少網友指他們認識多年已經像一家人，Mani的行為其實是出自關心同擔心謝霆鋒的安危，畢竟滑雪是一項高危運動。

Mani表示要捉謝霆鋒回來。（微博圖片）

事實上，早前因為謝霆鋒上貼滑雪片已經令Mani好緊張，正因為如此她更向公司的藝人發出通知信表明：「誰再玩這麼危險的動作，回來公司加簽補充協議！」不少網友都覺得她好操心，絕對是一位好的經理人。