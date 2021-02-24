謝霆鋒滑雪玩高危動作激嬲經理人？　Mani超霸氣：自動續約20年

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-24 21:15

眾所周知有「金牌經理人」之稱的霍汶希（Mani），親手培養出許多大明星，包括容祖兒﹑蔡卓妍﹑鍾欣潼﹑謝霆鋒等。對旗下藝人管教甚嚴的她更需全天候管理他們，好似近日謝霆鋒去了滑雪，從事一些非常高危的動作，令到Mani非常擔心，她更在微博向所有公司藝人發出通知信「誰再玩這麼危險的動作，回來公司加簽補充協議」行事果斷的作作風，令她登上微博熱搜榜。

謝霆鋒去了滑雪令Mani非常擔心。（影片截圖）

事緣謝霆鋒在微博公開了滑雪的影片，為了能體驗最高峰的滑雪快感，于是他就用了三個小時候爬上雪頂，如願從高峰的雪地滑下來，過程既刺激又緊張，而且速度非常快，眼見他一邊滑雪一邊記錄，身手非常敏捷，似乎好有滑雪經驗。他留言道：「不玩野雪，玩速度唄《非你不可之速度記》」似乎玩得好開心。

高處滑下去。（影片截圖）

而Mani眼見謝霆鋒玩如此危險的運動，除了擔心他之外還向他作出警告：「我在辦公室等你，自動續約20年的協議準備好了。」而算一算他從16歲開始就簽入英皇公司，現時他已經40歲了，所以他已經加入公司有24年的時間。假若他再續簽20年，等同60歲時才完約，令不少網友覺得未嘗不是一件壞事，最起碼同熟悉的人合作有安全感，況且他們關係似足親人。

Mani要謝霆鋒自動續約20年。（微博圖片）

另外，Mani亦向全體英皇藝人發出通知信，強調說：「誰再玩這麼危險的動作，回來公司加簽補充協議！」不少網友都覺得她好操心，絕對是一位好的經理人。

謝霆鋒16歲開始就簽入英皇公司。（微博圖片）