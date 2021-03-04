福原愛離婚︱跨國婚注定悲劇收場？福原愛以外的3對異地戀藝人

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 22:30

日本桌球天后福原愛和台灣桌球金童江宏傑爆出婚變，其實在演藝圈中，也有不少跨國婚姻失敗的例子，像是同樣台日聯姻的愛紗和小她五歲的演員老公周洺甫（豆腐），在2019年結束三年婚，當時爆出，愛紗發現豆腐與一名女性友人互動曖昧、過從甚密，對方也坦承出軌，才崩潰決心離婚。

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此外，鍾欣潼（阿嬌）與小8歲台灣「醫界王陽明」賴弘國也是結婚不到兩年驚傳離婚，有一說離婚主因是因為阿嬌不滿賴弘國經濟條件，女方還不給賴弘國碰，但這兩個原因都被阿嬌友人推翻，實情為何還是只有當事人最了解。

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跟福原愛一樣是台日婚姻的台灣女星艾莉絲辭去工作到日本東京遊學，2011年與交往兩個月的荒木留以閃婚，並生下一女，帶著孩子到法國發展，後來她出了新書回台灣宣傳，被發現和日本夫互動冰冷，原來早在2015年10月就已悄悄離婚，她曾透露與前夫離婚原因很多，經濟、性格差異及文化不適等都是導火線，最後才走上分開一路。而她現在離婚後到南法生活散心，也因此遇上了第二任老公法國外交官馬培迪，仍是異國婚，不過他們現在相處融洽。

艾莉絲與第二任老公法國外交官馬培迪。（Facebook@艾莉絲X IRIS ）

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