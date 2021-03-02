福原愛開公司密謀自立撫養小朋友？日媒分析3大原因致婚姻現危機

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-02 14:54

日本乒乓球天后福原愛自嫁給台灣乒乓球王子江宏傑後，淡出幕前移居台灣，日前她透露有意帶孩子返回日本，加上最近露面都未戴婚戒，被爆出婚變消息，儘管江宏傑否認，更曬出團圓照打臉，日媒仍分析出這段異國婚姻中，可能面臨的「3道難題」，更推測其返日開公司是想「自己養孩子」。

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據日媒《週刊女性》報導，江宏傑為了練習和經營乒乓球場，只有週末回家，遠距離除考驗兩人感情，也讓他們成為「週末夫妻」，儘管福原愛和老爺奶奶關係很好，但來自不同國家、文化的她，每天都可能遇到一些問題。

許久沒在微博發文的江宏傑，特別曬出一張江爸、江媽，還有福原愛媽媽千代食湯圓的合照，兒女小小愛與小小傑則在前面玩車仔（微博＠江宏傑）

再者，福原愛產下一對兒女時因江宏傑忙於工作，只有母親千代女士成為精神支柱，不過近日其身體狀況不好只能坐輪椅，因此萌生搬回日本的念頭。最後，江宏傑姊姊江恆亘曾打著「福原愛大姑」名號進軍演藝圈，且在未告知福原愛的狀況下，上節目分享其夫妻私事，日媒推測儘管兩人感情不錯，但福原愛心情難免受到影響。

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日媒也直言，福原愛返日開設公司「omusubi」的舉動，雖然不能說夫妻關係出現危機，但頗有「想自己撫養孩子」意味。不過江宏傑於26日元宵節當天，曬出父母、福原愛母親及兒女團聚照，並標註福原愛，似乎想間接打破婚變傳聞。

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