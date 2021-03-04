金燕玲子宮癌未痊癒　上月再確診患乳癌哽咽：唔係難受但真係好驚

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-04 17:12

金燕玲在個人YT頻道宣布再次患癌，但在過年期間已完成手術。（影片截圖）

金燕玲曾在2019年時自揭發現患子宮癌，要接受手術切除淋巴、子宮、卵巢及盲腸，並要接受六次化療及四次電療，抗癌路十分艱難，但幸有密友蘇施黃陪同打仗，去年4完終於完成所有療程，康復進度理想。不過，金燕玲日前在其個人YouTube頻道表示在農曆年前發現自己又患癌症，相隔兩年再度確診患上癌症，即使如何樂觀地抗癌，心情一定會有影響，在短短8分鐘嘅影片當中，金燕玲多次哽咽。

金燕玲慶幸自己有買保險，否則隨時為了醫藥費而得心臟病。（影片截圖）

金燕玲表示在做拉筋時，摸到自己左胸有一粒東西，考慮一晚之後決定找醫生商討。「檢查完之後，要捱到年初五先證實自己有cancer。」金燕玲表示與其大眾可能由別人口中得知此事，倒不如由自己親口講，「之前我嗰個cancer就呼籲大家要做身體檢查同一定要買保險，但係今次唔係透過檢查發現，而係自己摸到，所以對我嚟講，唔知係上天喺度保祐我，無端端畀我自己摸到呢一粒嘢而發現」。金燕玲表示已經完成開刀手術，並謂自己尚算幸運。「割咗呢粒嘢之後，我唔需要切除個胸，但電療一定要做，呢個喺未開刀之前已經知道。」

蘇施黃在FB代金燕玲向大家報平安。

心情方面，金燕玲表示並不難受，但難免驚慌。「因為原來胸對女人嚟講係幾緊要，我見醫生時佢係樂觀嘅，話粒嘢唔係太大，但佢都有解釋萬一超過一條線就會跑去其他地方……結果我係切除咗嗰粒嘢同兩粒淋巴，而家係冇擴散，我只係入醫院兩晚，開完刀第二日就可以出院，好多朋友都好擔心。我真係呼籲大家，當你得閒無事真係要摸下去檢查，我平日唔會刻意去摸，因為我都唔知點check，但嗰日個胸又好脹，所以係好明顯。」

金燕玲上月與關之琳為蘇施黃慶祝生日。（Facebook圖片）

金燕玲在影片中強調保險十分重要，因為生病時最擔心係經濟狀況，如果有保險的話，完全唔使擔心住邊間醫院或搵邊一位醫生。「我唔想人哋擔心我，又唔想成為他人的負擔。可能有啲人會覺得，哎吔，金燕玲有冇搞錯呀，又生cancer，係呀，乜嘢都要打孖嚟，流感嘅時候有兩個流感；兩年後又有第二個cancer，但係我覺得自己係一個好幸福同好幸運嘅人，兩個cancer都係不幸中嘅大幸，所以如果有嘢可以幫大家，我真係希望分享啲資訊比大家。」

金燕玲兩年前患上子宮癌，並積極抗癌。（《大玩派》Facebook圖片）

影片上載後，蘇施黃在fb上載二人合照，並表示：「金小姐叫我代感謝大家，佢真係好犀利的，做完手術第二日已出院，第三天已出街，佢話唔好當自己有病匿埋喺屋企喎。我做司機蘇，駕車也小心翼翼，費事揼親佢，這幅相是手術後拍攝的。」

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