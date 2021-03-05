乘風破浪的姐姐2｜楊丞琳霸氣向姐姐踼館　輸張栢芝只贏陳妍希組

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-05 17:08

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（5日）來到第三場公演，除了有得留下來的4組姐姐進行PK戰之外，今集的焦點就落在踢館賽環節當中。雖然踢館的三位姐姐（楊丞琳﹑曾黎﹑蘇運瑩）實力都非常強勁，但最終只贏了一組姐姐而已，挑戰張栢芝組更失敗而回，事關張栢芝今次同那英合作唱慢歌《逆光》感動不少觀眾，更掀起全場高潮取得全場第二名。

張栢芝同那英合作影響力非常強勁。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

有留意節目的觀眾都知道，張栢芝一心想同那英組團，所以連續兩次都挑選加入那英組，不過就遭到那英的連翻的拒絕，令到張栢芝相當失望同尷尬。因此妝網上就有消息傳出她們是不和的，所以那英才拒絕對方。但直到第三場公演賽時，張栢芝依舊選擇那英，想不到那英沒有拒絕更表示非常歡迎她，所以她們組團成功將表演《逆光》。

張栢芝唱《逆光》感動好多觀眾。（影片截圖）

正因為《逆光》是慢歌的關係，所以姐姐們都不看好她們這一組會贏，但萬萬沒想到張栢芝﹑那英的合作影響力如此大，竟然只輸容祖兒組而已，最終奪得865 票成為全場第二名。她們在舞台上呈現《逆光》時，歌聲動人，慢節奏的舞蹈動作令大家極速地進入了該有的情緒當中，再加上螢幕播出她們從出道以來的照片，觀眾看到她們的成長過程，整個表演非常動容，正如那英所講「以靜制動」的確湊效，還看到不少姐姐在鏡頭前流淚。

張栢芝眼見同那英組團所表演的歌曲深受大家歡迎都非常感動，更在台上發言道出為何一直想加入那英組：「因為我人生有高高低低，有開心有不開心我都聽那姐的歌，她的歌她聲音完全把我感覺到我真的可以沒關係的。她那個鼓勵是很那個，所以我超級喜歡那姐，然後沒想到在那個舞台，就很感謝《乘風破浪的姐姐》那個節目可以讓我跟那姐合作。因為一輩子我覺得沒有機會了，真的好感動可以，謝謝那姐。」

二人的似乎因為節目了解雙方好多。（影片截圖）

另外，張栢芝更因為是次表演更愛上了自己的聲音，增加了個人自信的她更揚言要開演唱會：「我下定決心我要錄好歌，然後要開一個演唱會。如果能開到的話我希望你們可以來支持，還有希望我的願望就是那姐可以崗崗姐來當我的演唱會嘉賓，然後我就完美了。」

張栢芝鍚鍚那英。（影片截圖）

正因為張栢芝同那英的合作影響力非常強勁，所以楊丞琳組自然踢館失敗，她這一組只奪得793票而已，只贏了周筆暢組（774 分），所以楊丞琳組只奪得一個晉級名額，曾黎同蘇運瑩就被淘汰出局。

只有楊丞琳進級。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

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