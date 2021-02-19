乘風破浪的姐姐2 |那英同隊友現分岐　受委屈爆喊：你們就好好跳

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-19 20:30

隨着節目的播出《乘風破浪的姐姐2》已經來到第二場公演賽，一向給人感覺硬朗的內地天后那英，想不到為了舞台設計而同隊友出現分岐，最後更忍不住在鏡頭前落淚，讓不少網友非常吃驚，火速登上微博熱搜廣受大家討論。

那英因為舞台設計同隊友出現分岐。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

在正式上場前的總彩排中，容祖兒﹑那英﹑王鷗﹑陳梓童、江映蓉在鋼琴鍵舞台設計上跳舞，可惜怎樣跳都不夠整齊，隊形散亂令隊長那英非常擔心。於是那英就向隊友們提議決定撤走鋼琴鍵舞台，但似乎隊友們不同意，容祖兒說道：「我現在也有個擔心，我也怕我更不齊，因為我可能有一些記憶。」而那英就給予回應：「把鋼琴撤了，按照我們以前的跳法，打開來，還按原來的那個走。」總覺得是鋼琴鍵的設計阻礙了她們跳舞。

那英想撤走鋼琴鍵舞台。（影片截圖）

那英已下定決心要撤掉，但其他人始於覺得不妥，更覺得容祖兒的說話非常有道理。容祖兒續道：「這張牌不是一張很好的牌，所以我覺得在舞台上面一定要呈現好多好精彩的一些小元素加起來，否則它就是一個平平無奇的，但是因為這個鋼琴限制了我們的動作，但是在觀眾的角度來說，她們可能看不出來。」眼見大家都決定保留鋼琴鍵舞台，那英亦無話可說當然尊重大家的意見：「要不然索性就不改，你們四個就好好跳，然後我死摳鋼琴上，突然間我在糾結，那我就自己先豁出去了。在那個位置的我自己解決就行了。好不好？」

容祖兒同其他姐姐覺得需要保留鋼琴鍵舞台。（影片截圖）

既然大家決定保留鋼琴鍵舞台，那英為了不拖累大家就獨自一人加緊練習，沒想到在練習途中她情緒突然不穩，覺得自己受了委屈而在鏡頭前爆喊：「我當時就覺得應該是為了團隊，怎麼能讓觀眾看着不齊呢？結果她們就覺得我是這樣，這我還是第一次哭成這樣呢。其實我自己表達得不對開始，我這是嘴笨我氣死了。明明是為了就那劉卓說那句話，最後我怎麼又繞到我自己的裙子﹑轉圈提鞋不行，然後她們就覺得是我跳得不好，那個動作才會改的。好像就真的因為我跳錯才來改動作的，不是這樣的。」

有感自己受到委屈在鏡頭前落淚。（影片截圖）

後來她有感自己做法不太對，於是在群組中向大家道歉，覺得自己太不專業了。而出現分岐後她們似乎更增加了團隊精神，在正式表演舞台上非常精彩，大家擔心的在鋼琴鍵舞台上跳舞的環節亦相當順利，舞蹈整齊劃一最終奪下829分成為全場第一名。

最後奪得全場最高分。（影片截圖）

逐格睇那英爆喊過程：