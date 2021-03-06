陳昇認患口腔癌講嘢「黐脷筋」　不捨35年髮妻：我和夫人還有約定

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-06 14:00

陳昇去年底例行身體健康檢查發現口腔癌原發性初期，旋即入院接受開刀治療，術後恢復良好，今晚將於台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦春酒演唱會，他坦言「稍微會大舌頭，舌頭五分之一還是麻的」。

他透露在台灣國泰醫院確診後，站在仁愛路上不知如何打電話給家人，心中滿是抱歉：「好像沒辦法活到跟夫人想活到的那時候」，而夫人只是淡定要他先回家，之後便開家庭會議一起正面面對接下來的治療。從確診至開刀住院近兩個月的出時間，他都處於不清楚未來會怎樣：「那段時間比較不愉快」，但他也啟動阿Q機制，在病房看著陽明山的第一公墓，就跟弟弟說：「我跟你講喔，我要丟在海裡，不要土裡或花葬」，弟弟也天兵回：「我才小你兩歲，說不定是你丟我」。

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陳昇談到這次生病心境沒有像2002年的暴力事件那樣不安與惶恐，當時他頭部重創動了開顱手術取出頭顱內血塊，期間頭蓋骨在腹中直至腦壓降下，才動刀將頭蓋骨放回頭上：「那時候兒子考上成功高中，我跟他說『麻煩你，不要讓別人推我進手術房』，其實是我想跟他告別，沒把握面對這事」，而這次則是他坐在輪椅，讓弟弟推進手術房：「醫院規定一定要坐輪椅進去，我就沒那麼嚴重，因為我弟弟長得跟我很像，我還跟他說『不然我推你，你幫我進去開』」，在笑虧中面對治療，但要開刀不忘叮囑醫生：「你要把我治療好，我和我夫人還有約定」，不捨結婚35年髮妻，未來除了每個月回診，每兩年就要做一次大健檢。

上月35歲獨子娶媳婦，升格新手公公的他想抱孫，但也不好將過去長輩給自己壓力的前車之鑑投諸兒子，只能用rocker的方式，提醒兒子：「不是只是讓你爽，該做的事還是要做，這麼不合作，我就去你家把你的套子都搓破」，已做好騎單車帶孫子遊山玩水，或幫孫女穿芭比娃娃衣服的準備。

而他下月計畫在苗栗公關山上民宿斥資百萬打造錄音室，與團員集中營式創作，計畫六月有望推出新作。而今晚開唱是否邀了主治醫生來看，他笑說醫生有次不好意思跟他說：「我不是你的歌迷，我喜歡A-Lin」，讓陳昇無奈笑說：「我現在為了要取悅我的醫生，要想辦法接近A-Lin，、跟A-Lin示好。」

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