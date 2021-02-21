福原愛自爆將生活重心遷回日本　恐與台灣老公江宏傑分隔兩地？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-21 13:30

日本乒乓球天后福原愛農曆年前返日，為日本國家隊徵召替東京奧運擔任球評準備，日前她受邀上老牌節目《徹子的房間》，18日節目播出，她在節目中透露「之後會回日本」，掀起軒然大波。

福原愛在節目中提到媽媽千代目前一起在台灣居住，婚後台、日兩邊走，坦言：「今後活動據點可能會轉移到日本，小孩子也要讀幼稚園了。」也讚嘆孩子語言能力驚人，對外婆就講日文、對爺爺嫲嫲就自動切換成中文，而她退役後沒再打過乒乓球，也沒讓孩子知道她曾是乒乓球界傑出國手，問到未來是否培育孩子打乒乓波？她表示：「我不想給他們有壓力。」

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而老公江宏傑參加運動實境節目《全明星運動會》擔任紅隊教練後，人氣爆燈，受邀其他綜藝節目錄影，成為綜藝新寵兒，眼看第二季也將開錄，同時他也籌備投資經驗球館副業，福原愛透露：「基本上他只有周六、日才回家，很多時間都在練習，也在經營乒乓球場，因此常常不在家。」

老公江宏傑參加運動實境節目《全明星運動會》擔任紅隊教練後，人氣爆燈，受邀其他綜藝節目錄影，成為綜藝新寵兒（《全明星運動會》節目截圖）

福原愛在日本與小學同學成立omusubi公司，研發專利乒乓球台；她的母親目前因為腰傷，生活上須依靠輪椅輔助，喜愛乒乓球的母親，因為無法像以前一樣打乒乓球而感到難過，福原愛表示：「我希望所有高齡或輪椅族們，在生活上還是可以得到快樂及幸福，我想繼續跟我的女兒、母親未來一起組隊打乒乓球，打造一個適合全年齡無限制的乒乓球環境。」而如今福原愛表態考慮返回日本，兩夫妻是否分隔兩地，也引起關注。

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