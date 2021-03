台灣同志三級片《愛・殺》玩SM　陽靚睇畢彼特《搏擊會》助入戲

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-03-06 16:30

台灣情慾驚悚電影《愛・殺》(Wrath of Desire)4號舉行媒體試片,同時公開電影正式預告,導演周美玲率主要演員陽靚、翁嘉薇、徐宇霆以及特別演出的黃尚禾出席觀影及映後分享。

電影中傳達許多慾望、身體以及性別的元素,周美玲表示:「這部電影是告訴你,身體跟靈魂的交界是愛慾、是慾望,慾望是唯一的真實,身體不會說謊。」她也坦言:「因為劇本尺度非常露骨與大膽,一開始演員很難找,我很幸運遇到他們,這是一部涉及人性情慾探討,相當顛覆的電影,希望請大家多多給予我們正面的支持。」本片也受到國際影展的矚目,相繼入選2020愛沙尼亞塔林黑夜影展Rebels With A Cause競賽單元、大阪亞洲電影節《Taiwan: Movies on the Move 2021 section》單元,以及2021澳洲布里斯班同志影展。

周美玲所執導推動的「六城彩虹計畫」繼「偽婚男女」、「替身」、「帥T空姐」三部電視電影作品後,重磅推出第四部情慾驚悚電影《愛・殺》邀來入圍金鐘獎迷你劇集女主角的陽靚擔綱演出,首次詮釋女同志角色的她,外型上先剪去50公分的長髮,為了形塑「杜小鳳」角色靈魂內在的殺氣,她土法煉鋼每天練伏地挺身,還有許多肢體細節,如她在電影中叼菸的手勢,是特別觀察《搏擊會》(Fight Club)裡的畢彼特,會把兩根手指把菸夾到最底部,甚至日常生活中怎麼插腰、怎麼握拳、怎麼擦嘴,這些微小細節她全部砍掉重練。陽靚表示:「我的揣摩是直接觀察身邊的男生,不只女同志,而且當進到一個角色裡,我那陣子就會變成角色的樣子。」

《愛・殺》故事描述陽靚飾演的同志更生人,愛上當年為她保釋卻又回頭起訴她的檢察官翁嘉薇,兩人在片中有超尺度的大膽女女床戲,翁嘉薇坦言沒有做太多的心理建設:「感覺就是要發生的事就順其自然讓它發生了,但對爸媽做了一番心理建設倒是真的。」對此,陽靚亦有同感:「我在接演時已經跟家人說過會拍一個尺度好比《色,戒》的電影,所以演出時已經沒有什麼壓力,只希望畫面美就好。」原本她很擔心家人無法接受尺度:「如果在去年我打死不敢給家裡看,但今年轉念覺得可以包場請家人來看,沒想到我爸說要自己買票進戲院看。」

被問到拍攝床戲做了哪些保護措施,陽靚與翁佳薇異口同聲感謝造型組做了非常完整的防護,翁嘉薇說:「他們自己發明了安全措施讓我很有安全感,在拍攝過程和陽靚都很互相保護對方。」陽靚說:「不能把身體當作是自己的,身體只是一種載體,妳就不會有任何的扭捏彆扭,完全信任導演跟攝影師。」翁嘉薇認為角色的內在性格跟自己談戀愛時差很多:「有把身邊一些戀愛比較不勇敢的朋友的性格拿來做一個對照。」拍攝期間她經歷最親愛的奶奶離世的低潮,她表示:「當時身心狀態要正視的無非是面對真實的自我,和在任何情況之下妳如何學會接受,過程很痛苦,就跟我的角色一樣。」

長期茹素的陽靚在拍攝時為了轉變自己的氣質也改吃肉,她說:「我吃環保素十年了,我開始規定自己每餐都要有肉,只吃雞跟豬,但我從一開始吃,每一口都可以感受到牠們的痛苦,吃到後來已經感覺不到了,我就知道我已經漸漸走入小鳳的靈魂。」周美玲表示:「在拍片的那幾個月,她整個生活舉止比我認識的Tomboy還要Tomboy,我覺得她非常非常的專業!」陽靚自曝跟導演商量刪掉滿多「杜小鳳」的台詞:「因為小鳳很少說話,那陣子我私底下也很少說話,甚至脾氣也變得跟她一樣有點暴躁。」周美玲說:「如果演員只是演出我想要的樣子,那麼角色就不夠有魅力了,我很尊重且欣賞演員能和我一起參與角色創作。」

實力派男星黃尚禾在電影中挑戰嘗試「SM床戲」,與新演員徐宇霆有大尺度的男男裸露演出,首次合作的兩人,激情床戲一拍即合,黃尚禾坦言一看完劇本覺得「好硬喔」,很期待對手演員會是誰,他表示:「在準備功課上最重要的其實是對於SM這件事情的心態和內在,做了很多田調,也試圖投入那種從虐人的外在到內在的慾望,發現其實這件事情可以很正面的去理解和不覺得醜陋的面對內心想要的,其實是很健康的一件事。」被問及有沒有為了在鏡頭前裸露而勤練身材,他打趣回答:「與其說是情慾戲,我覺得更像我們兩個在重訓把彼此搬來搬去。」而且片中長髮的徐宇霆時不時就會被長髮遮住臉,他還會貼心地加上「撥開頭髮」的動作,看似挑逗,其實是在幫他「找飯吃」。

徐宇霆為了符合片中是以女裝聞名的模特兒的身形而強制減肥,他記憶猶新:「劇情要我一直被餓著,當時的我是有在健身的,全得要毀掉呀!每天早上吃一顆水煮蛋、無糖豆漿,下午吃一餐素,偶爾吃一些海鮮,持續兩個月,瘦了10公斤。」他直說:「謝謝導演像慈母耐心對待我,總是在放飯時當我的背後靈,悄悄丟下一句:『你確定要吃嗎?』這句話然後消失。」

四位演員除了激情裸戲的考驗,片中更有跳「舞踏」的挑戰,導演周美玲表示,可能有觀眾會辨識出來這個舞蹈形式是一種特別亞洲發展出來的舞蹈:舞踏,源自於日本,舞踏比較特別的是用醜陋來表達美,不像芭蕾舞一樣很優美的舞姿,故意彰顯出身體的原始感、動物性:「你一看到會嚇到,怎麼會那麼醜,可是又覺得不因為醜才能傳達美的精髓,像是我想要傳達的意義,不要只看到表象,要看到本質的意義,透過舞踏形式特別能傳達出來。」

《愛・殺》導演周美玲(中)率黃尚禾(左起)、徐宇霆、陽靚、翁嘉薇出席媒體試片。(金禾創意提供)

