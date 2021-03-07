LOEWE 2021秋冬成衣採用「報中秀場」　超模Freja一人演繹全系列

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-07 13:30

新冠肺炎（COVID-19）無情肆虐全球一年多，時尚界也發生了巨變，為減少聚集，每一季的新品發布都充滿創意，好似前不久MOSCHINO就以短劇秀中秀的形式呈現2021秋冬成衣系列，趣味十足。

香港時間5日傍晚6點半，西班牙品牌LOEWE發布2021秋冬成衣系列，繼去年春夏系列的1:1「牆上秀場」之後，創意總監Jonathan Anderson今次再度獨樹一幟，以「報中秀場」形式，通過傳統媒介報紙副刊及附文展示全新系列，裏面還隱藏著一個巨大的驚喜，就是暢銷書作家Danielle Steel新作《The Affair》的預告，讓時裝與文學互文。

+ 3 + 3 + 3

今季45套Look全部由超模Freja Beha Erichsen獨自演繹，Jonathan Anderson依然在線上親自講解創作理念。服裝方面幾乎是全新定義，首先，採用了大量立體剪裁，同時將面料與裝飾物結合，極具張力；其次，這一系列有十分濃重的迷幻色彩，Jonathan思考這或者是色彩療法，將色彩穿在身上，人的心情也會明媚起來，通過突出色彩，讓人們振奮起來；再者，將裝飾運用為衣物印花設計，乍看之下，是幾何形狀的平面花紋，而面料賦予其立體感；另外，今季還同世界上最大的刺繡品牌合作，大面積的色塊拼接融合珠飾刺繡增強立體感。

+ 20 + 20 + 20

鞋履方面，針對今次的系列，Jonathan以男士鞋履的形態出發，將鞋型放大，加高鞋底，漆皮拼接襪靴，剛柔並濟，與服飾配搭出恰到好處的誇張感。而另一對搭扣高跟鞋的靈感源自17至18世紀鞋履上的各式搭扣裝飾，將搭扣放大，增添復古感又型格十足。