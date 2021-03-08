鍾培生林作約戰擂台　「拳王」陳惠敏教路：狹路相逢勇者勝

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-08 12:46

鍾培生出資一百萬港幣設擂台與林作較量，揚言「要打到佢躀低」，連日來發展真是「一地都係花生」，不過嘴砲歸嘴砲，到了9月兩人始終要落場打，拳頭對拳頭較量一番。如果要講拳撃比賽，就一定要問一問自由搏擊界重量級人馬，贏過1970及1971年兩屆冠軍的惠敏哥，陳惠敏。

陳惠敏是1970及1971年兩屆自由搏擊冠軍。（劉智源攝）

陳惠敏接受《香港01》訪問時，就表示不認識鍾培生和林作，也沒有見過他們：「唔識喎！」不過記者向他解釋後，問陳惠敏林作有沒有機會，在訓練半年後打贏鍾培生？惠敏哥就說：「半年係少得濟嘅，不過『盲拳打死老師傅』，係咪？最緊要夠唔夠勇，未必話要學半年就好好打，最緊要狹路相逢，勇者勝，最緊要佢有體力，體能，就係咁，我兩個都唔識，一般嚟講有練過就梗係著數好多。」

陳惠敏在自由搏擊界可稱得上是傳奇。（網上圖片）

如果估輸贏，陳惠敏會下注給哪位？他回答：「如果買，就梗係買練過嗰個贏啦，起碼佢練過，氣力都會多啲。」

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