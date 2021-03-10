專訪｜鍾培生直認揀女友「樣靚身材正」係基本︰我係膚淺啲嘅

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-10 21:56

鍾培生這個名字，近日經常和林作連在一起，二人的拳賽令人關注，但撇開這些不說，外界對他的認識或許停留在「富三代」、「火爆」等字眼上。當日專訪地點是在他住的淺水灣萬呎豪宅的花園，單是花園這裏，可能已經比很多人住的屋大。訪談間，他雖直認自己是「贏在起跑線」，但他強調自己也有貼地的一面，無論是生活上，或是感情上，試過追女仔失敗，也不時被人hurt。 攝影、短片：葉志明 剪接：呂志豪

鍾培生這個名字經常出現在討論區，他表示︰「連登比較少（睇），我都會睇吓啲topic，內容就少睇。」各大討論區也會大概望望。（葉志明攝）

現年30歲的鍾培生家庭背景顯赫，祖父是「工廈大王」、華廈置業的創辦人鍾江海。而他自己早在22歲創便立香港電競公司，他的公司早於2017年市值已經超過上億港元，年輕有為。出身背景跟一般人不同，難免會給人離地的感覺。他自言自己「唔係好理人諗乜嘢」，兼自認「惹火」。

家境好，面對的可能是跟一般人不同的問題，鍾培生表示︰「一開始我都會prove自己嘅能力，所以無論我讀書、做運動、做生意，好多嘢我都會想prove我自己係靠自己，同屋企嘅嘢係分開。」意識到自己的不同後，他說︰「反而係更加感恩呢樣嘢，個天可以畀我去闖，與其（如果）我喺個環境唔好嘅地方出生，我根本就冇機會去start電競呢個行業，我一定要養家，呢個係好高風險嘅一個行業嚟㗎嘛，我一定要去打工，去養屋企，我而家係冇呢一個屋企人嘅負擔喺度，咁我可以做任何我自己鍾意做嘅嘢。（都真係贏在起跑線上？）係，就係因為贏在起跑線，所以更加要做更多嘅嘢。」

去年鍾培生上載一段跟嘉賓崔菲嫣搭直升機到西貢的片段引起熱話。（YouTube影片截圖@鍾培生Derek Cheung）

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究竟富三代的生活跟一般人有什麼不同？他直認絕對有不同的地方，「但問題係我都會食茶餐廳你又唔講？我都會食KFC，我都拍過條片食KFC㗎，咁KFC喺香港係人都可以access嘅嘢啦，我都會去IKEA食嘢，我都會去戲院睇戲，咁當然我有啲好luxury嘅生活啦，例如staycation我去總統套房，我搭直升機去西貢，咁問題係所有人會做嘅嘢我都會做㗎，係個生活標準唔同咋嘛。」有時鍾培生會把生活拍到YouTube片中，卻引來了指他「炫富」的聲音，他回應道︰「我做緊我自己啫！咁其實我出世已經係炫緊富啦，我拋頭露面出嚟講嘢，咁已經係炫緊富啦，我就唔係好care人哋點講。」

雖然生活可以富貴，但鍾培生指自己不一定要奢侈的生活，自己也不是花太多錢，「我用一部好舊，爛晒嘅iPhone，我送咗好多部新嘅iPhone畀大家，但係我用緊部舊機。我送電腦畀大家送最靚嘅，我係用一部2012年買嘅機，我部電腦嘅hard disk係256GB，仲細過部電話，所以我係好唔使錢喺自己身上。」他對生活上的要求不多。

講到跟家人的相處，鍾培生指小時候家人會對他有些要求，例如成績、入什麼學校，而家人也會在思維上管多一點，「我諗法同屋企有啲唔同，阿媽就會好想改變我諗法，而家大個都會有啲。」（葉志明攝）

鍾培生的感情世界也連帶備受關注，他拒談現在有沒有女朋友，明言不想討論。媒體曾報道他暗戀初戀十多年才一起，他澄清那位不是初戀，他的初戀是在15歲，而被他暗戀十多年的前女友，是他的理想結婚對象，戀情只維持了5個月，卻為他帶來了一個長情的形象，關於這位前女友，他不願多談，不想「消費」對方。但有關感情觀方面，他說︰「專一就睇對手㗎啫，你值得我專一，值得我好咪好囉！如果唔需要嘅，我咪可能會我行我素啲囉。」

鍾培生跟陳婉衡（Alycia）因合作拍網上節目而傳出緋聞。（Instagram@khdcheung）

講到身邊是否很多女生圍着他轉，他沒有正面回應，只說一句「你揀人，人揀你」，又說︰「我唔係好care嗰個人出身嘅，樣靚身材正就梗㗎啦，我會有要求嘅，但係可唔可以一齊進步係最緊要嘅嘢，我都會想有個人係解決到我問題，唔係增加我問題嘅女人，咁如果佢係可以解決到我問題，令我思維上有進步嘅，加上所有外觀，我係膚淺啲嘅，外觀係OK嘅，咁可以試吓囉，咁你唔會係人都OK㗎嘛。」他續說︰「咁一樣有個知書識禮嘅女仔，大家閨秀，咁佢都會有要求㗎，咁有要求冇問題㗎！」

鍾培生表示︰「我做嘅所有嘢其實係畀我啲members睇，我會盡量去明白佢哋需要啲乜嘢，去provide啲令到佢哋開心嘅content，咁至於你唔係我嘅members，我根本就唔係好需要去care佢嘅諗法囉。」（YouTube影片截圖@鍾培生Derek Cheung）

那到底是否有很多女生投懷送抱，他輕輕嘆一聲氣，說一句︰「邊有咁着數啊！尤其是而家咁樣影（被訪問），個個都咁樣諗，搞到冇人投懷送抱。」沒有人投懷送抱之餘，他直認不時會追女仔失敗，「係人都會失敗㗎啦！問題係你追得幾用力㗎啫，我對佢有興趣，佢對我冇興趣，咁咪停囉，咁呢啲算唔算失敗啊？但係你話搞場大龍鳳，日日約食飯，示晒愛咁樣，咁我亦都唔會去到呢個地步，因為我覺得如果佢唔識欣賞我嘅好，我亦都唔會作賤自己，去特登please佢囉，咁都唔夾啦係咪先？」他又認自己常被人hurt，自認專情，若果跟對方進步的步伐不一樣，就跟他的期望有落差，會感到受傷。

鍾培生透露他家是「積善之家」，爺爺也是匿名做善事，或者用太爺的名義，因而培養到他多做慈善，回饋社會的品格。（葉志明攝）

專訪當日剛進行完「鍾林大戰」記者會，記者會在戶外進行，不時下起毛毛雨，不停接受訪問的鍾培生卻非常關心記者和攝影師的器材，立即叫人幫忙兼顧，雖然有「惹火富三代」之稱，不過看來私底下的他，也不是如此火爆，反而有識做又細心的一面，照理應該有好多女生「埋身」？

點擊下圖重溫記者會當日和其他專訪照片︰

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點擊看鍾培生YouTube頻道的約女系列：

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