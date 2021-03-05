鍾培生唔妥林作踩低人抬高自己兼抽死者水︰幫香港人出返口氣

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-05 20:47

鍾培生與林作的百萬擂台大戰今日（5日）舉行記者會，這場大戰掀起全城熱議，雙方就拳賽簽訂合約，而合約列明8條規例，拳賽將分為4回合，每回合兩分鐘進行等。鍾培生接受《香港01》訪問時坦言︰「一直好多人將我哋兩個比較，咁啱無奈地我同佢同一日生日，雖然佢大我一年，討論區都有人會討論，我都唔會想同呢個人有任何關連。」但他表示林作在他的訪問出來「抽水」，「咁我就覺得你既然咁想抽水，咁不如我哋上擂台啦，擂台係一個最公平公正嘅地方，無論你嘅出身係點，你嘅學歷你點。」

鍾培生自言自己由上月20號左右已經開始操練，一個星期練5至6日。（葉志明攝）

被問到是次比賽的意義對他來說是什麼，他說︰「幫香港人出返口氣啦，其實佢一直都抽好多人水，好多死者啦，好多知名人物，都抽佢哋水，去得到自己嘅利益，佢踩低其他人抬高自己囉！我覺得呢次係可以畀個教訓佢，其實好多演藝圈嘅人，各行各業、幕前幕後、老闆、投資人、我嘅朋友、姨媽姑姐個個都走嚟同我講話『喂，真係要打得成呢件事！』。」又有很多朋友想贊助他，口頭承諾加起來都有至少70萬。

鍾培生與林作在記者會上火藥味甚濃。（葉志明攝）

鍾培生與林作在記者會上火藥味甚濃，鍾培生最「睇唔過眼」的是覺得林作靠女人上位，他所指的是林作前女友麥明詩。鍾培生表示自己不認識麥明詩，「但問題就係林作嘅上位係靠一個女人，好多人你靠我、我靠你冇問題，喺個現今社會，男女平等，但係你冇理由為咗上位踩低你舊愛，我覺得呢個人格好有問題。」

記者會現場：

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