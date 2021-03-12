山河令 | BL陸劇肉麻台詞結合古文成金句 老師：文學「新用法」

撰文： 陸劇星球 最後更新日期： 2021-03-12 10:30

作為耽改101首發陣容的《山河令》，竟在2月22號無預警的提檔開播，首播當晚便攻佔微博熱搜，豆瓣評分更創下今年古裝劇新高，一路從8.1攀升至8.6，劇中溫客行（龔俊飾）堪稱是行走的「騷」話製造機，各種「引經據典」的撩人台詞層出不窮，「鵲巢鳩占」、「千山暮雪」這些耳熟能詳的詞句，都在他巧妙的「移花接木」下有了全新詮釋，看戲之餘還能順便提昇國文造詣！究竟《山河令》中溫客行有哪些又慾又古典的撩人金句，竟讓中文老師都想來取材？

中文老師：文學「新用法」！？ 點開放大看爆紅BL陸劇《山河令》8大撩人金句👇👇👇

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《山河令》雖然開播前並不被看好，但卻憑藉精良的製作、忠於原著的改編，再加上兩位演員張哲瀚、龔俊入木三分的詮釋，讓該劇開播後好評如潮，播放量更是一路飆升，而劇中龔俊一系列「古詩詞式」的對白演繹，更讓觀眾見識到中國文學的「新用法」，劇中還有哪些別出心裁的古文用法，等你一同來發覺！

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