Penthouse 2︱韓網猜測柳真女兒「羅娜」或假死　第三季下月開拍

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韓國人氣狗血劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）收視節節上升外，繼續是全城熱話。有指劇集最近已完成第二集劇本的執筆，同時宣布第三季將於下月中開機拍攝，緊密的趕工令劇迷更期待。

根據韓國傳媒報道，《Penthouse》第二季劇本近日終於完成，所有演員亦已收到劇本。編劇金順玉表示工作人員和演員都為防止劇透努力中，透露直至第二季最後一集，都會讓觀眾視線無法移開，請大家期待暴風般的反轉劇情。編劇也講到已開始執筆開始寫第三季，劇組休息兩星期後將於下月中開始拍攝，預計將於每週播出一集。

《The Penthouse》第三季將於下月中開拍。（劇照）

上集「羅娜」慘被賜死，劇迷大叫可惜。（劇照）

按圖睇更多《Penthouse》第二季劇照：

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上集柳真女兒「羅娜」與「恩星」爭執後被推落梯，在醫院昏迷期間更有不明男子拔掉她的呼吸機慘被賜死，劇迷大叫可惜。可是韓國劇迷就腦洞大開，猜測「羅娜」可能只是假死，就連柳真也不知道。網友講到由於上季Logan曾用藥物令李智雅在醫院的女兒「朱慧仁」心臟暫停，幫助她扮死避開危險的嚴基俊。因此估計Logan今集為保護「羅娜」可能用上同一方法，把她送到安全地方休養，所以她極有可能會在後段回歸報仇。

難道這次Logan又暗中保護「羅娜」？（劇照）

按圖重溫發現「羅娜」被推驚人一幕：

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