Penthouse 2︱校園殺人案死者身份公開　李智雅短髮造型回歸！

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-07 16:30

由柳真、金素妍、嚴基俊和尹鐘焄等主演狗血韓劇《The Penthouse》第二季（頂樓2）繼續熱播，本週播出的第5及6集再刷新收視，最高錄得27.5%。今個星期重點在校園殺人案外，李智雅的強勢回歸更是令觀眾期待。

「羅娜」被「恩星」推落樓梯。（黃Viu煲劇平台截圖）

今季第一幕就有人在學校疑被推落樓梯生死未卜，原來正是「恩星」把「羅娜」推倒，她不但滿身血倒在梯間，頭上更可怕地插有藝術節獎杯的殘骸。而金素妍和尹鐘焄知道女兒是兇手後，不惜一切把證據消滅，甚至嫁禍給嚴基俊女兒「碩景」，但由於「碩景」有不在場證據，最終兇手變成了第一位在現場發現命案的保安。不過亦因為該保安對學生向來友善，所以引來了奉太奎一家的懷疑，亦令「恩星」內疚至崩潰。

按圖睇發現「羅娜」被推驚人一幕：

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女兒的死亡令柳真崩潰，她亦開始有點懷疑尹鐘焄有秘密。（黃Viu煲劇平台截圖）

嚴基俊女兒「碩景」被嫁禍成殺人兇手。（黃Viu煲劇平台截圖）

終兇手變成了第一位在現場發現命案的保安。（黃Viu煲劇平台截圖）

昨晚一集可見，「羅娜」送院後雖然因腦受損失去意識，但其實仍有生存機會，但卻有一名男性走進「羅娜」病房，拔掉呼吸機才令她死亡，網友猜測或可能是嚴基俊的所為。而第6集的重點，相信必定是以短髮造型回歸的李智雅。李智雅變得比之前強勢，一出場就與嚴基俊激咀，實在非常好奇「沈秀蓮」仍未死去，還是雙胞胎生母「羅愛喬」回來替她報仇呢？

真正令「羅娜」死亡的人是誰？（黃Viu煲劇平台截圖）

李智雅以短髮造型回歸！（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇李智雅強勢回歸一幕：