《Penthouse》金素妍「女兒」崔藝彬捲校園暴力：現實也是欺凌者

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-01 21:30

近日多位韓國藝人爆出翻舊帳，連接爆出校園暴力事件，包括泫雅、(G)I-DLE穗珍、演員朴慧秀和趙炳圭等。今天（1日）正出演熱播人氣劇《The Penthouse 2》的22歲崔藝彬也被爆料，被指現實中也是欺凌者。

崔藝彬在劇中飾演金素妍女兒「河恩星」一角，因母親而成為校內的特定照顧學生，在學校霸凌「羅娜」等人。不過今天就有網民大爆，現實中的崔藝彬也曾是霸凌加害者。文中講到中一時首次見到崔藝彬後，她假裝有善接近自己，但把自己的好友都介紹崔藝彬認識後，卻被集體無視甚至排擠。網友更講到曾被崔藝彬在飲水機旁邊恐嚇「你想死嗎？為甚麼回來上學？」，讓她之後都要戴着耳機上學並避開崔藝彬。

崔藝彬今天捲入校園暴力風波。（FB/@ipdukhalrae）

網友雖然有講到直到中三，崔藝彬有向她發短訊道歉，但知道也只是出於他人。網友最後亦有貼出中學畢業照及學生證，證明事件屬實。事後爆出後，崔藝彬所屬公司J Wide Company立即發聲明否認，聲明中講到與崔藝彬和身邊好友確認後，確定與文章內容不同，今後或對胡亂散播惡性謠言的人採取法律措施。

崔藝彬公司立即發聲明否認。（劇照）

按圖睇崔藝彬劇照及IG相：

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