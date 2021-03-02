Penthouse 2︱李智雅以羅愛喬身份回歸　網民分析下集會有人死？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-02 23:00

由李智雅、金素妍、柳真（Eugene）、嚴基俊和尹鐘焄等主演的狗血韓劇《The Penthouse》第一季於今年1月初播出大結局時錄得最高30.5%的收視率，第二季《The Penthouse 2》（又名上流戰爭2／頂樓2）於上月19日一首播已經收視高得驚人，如今只播到第四集已經錄得最高26.1%的收視，超越第一季的成績指日可待。緊湊的劇情令不少劇迷腦洞大開，不放過每一個蛛絲馬跡推測之後的劇情走向，上季死亡的李智雅原來已經悄悄於第四集現身，回到Hera Palace。

《Penthouse》第二季的海報正式公開，上季被殺死的李智雅（右一）似乎會捲土重來。（SBS）

女主角李智雅飾演的沈秀蓮於上季結尾被嚴基俊飾演的朱丹泰用刀殺死，之後她亦再也沒有出席任何第二季的宣傳活動，甚至沒有出現在出演名單之上而外界擔心她的戲份已經結束。然而這極大可能只是劇集千方百計將她隱藏以防劇透，皆因在上周播出的第四集已經有預示李智雅的登場，吳允熙（柳真 飾）與偽裝成恩星家教老師的Logan Lee（朴殷碩 飾）臥底陳粉紅在Hera Palace大堂秘密會面時提到，要接近錫勳和錫京的親生媽媽羅愛喬，之後就剛剛有搬運工人將一幅插着花的花瓶的畫搬入大堂，並有一個穿着大衣的女人走過，暗示她是即將搬入Hera Place的新住戶。

在第一季的結尾中，沈秀蓮（李智雅 飾）被周丹泰（嚴基俊 飾）用刀殺死。（網上圖片）

有人將搬入Hera Palace。（《The Penthouse 2》影片截圖）

有網民上網查出，發現這一幕的畫像名為「甦醒」，因此推斷已經死亡的李智雅會「翻生」回歸劇集，然而她會以什麼形式登場，現時網上有三個說法：其一，是沈秀蓮於上季假死再強勢回歸，不過機會較微，皆因已經舉行悼念會，再加上她當時被朱誓要將她殺死的朱丹泰狠狠用刀插進身體，沒有死亡似乎太兒戲；第二個說法，是沈秀蓮與錫勳和錫京的親生媽媽羅愛喬其實是雙胞胎，上一季其實已經有不少證據去證明兩人的側臉相當相似，再加上本來有雙胞胎兄弟姊妹的人生出雙胞胎的機率會更高，因此覺得編劇安排一對雙胞胎錫勳和錫京在劇中並非偶然，而是去暗示兩兄妹的親生媽媽其實都有雙胞胎姊妹。

有網民上網查出，發現這一幕的畫像名為「甦醒」，因此推斷已經死亡的李智雅會「翻生」回歸劇集。（網上圖片）

網上已經有人將李智雅在第二季的角色簡介公開，正正就是錫勳和錫京的親生媽媽羅愛喬。（Wikipedia）

第三個說法，就是秀蓮在接到楊管家電話準備趕回家的時候明明戴着耳環和戒指，但進家中之後的秀蓮卻沒有戴任何首飾，因此推測趕回家的並不是真實的秀蓮，而是與秀蓮一樣樣的雙胞胎姊妹羅愛喬，因此推斷秀蓮應該會在第二季假扮成羅愛喬回Hera Palace復仇。

《The Penthouse》的編劇金順玉是韓國著名的「狗血」編劇，過去的人氣狗血劇《妻子的誘惑》、《來了！張寶利》及《皇后的品格》等作品都是出自她的手筆。因此網民揚言出現在她筆下「沒有不可能的事」，就算是多荒謬的劇情一樣可以被她寫得很合理。點擊觀看網民推測劇情發展的證據，有人死、有人會黑化、亦有人的身世有疑點：