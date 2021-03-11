miu miu雪山舉辦2021秋冬成衣騷　靈感源自Miuccia Prada獨家記憶

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-11 14:00

意大利品牌miu miu於香港時間9日發布2021秋冬成衣系列，以「Brave Hearts（勇敢的心）」為主題，將秀場設在意大利北部的多洛米帝山脈（Veneto Dolomites），從陽光普照到夜幕降臨，模特兒們行走於雪地，穿梭在山林，黑夜中圍著篝火取暖，浪漫至極。

「我記得年輕的時候，當時天氣很熱，要穿著比堅尼滑雪。」Miuccia Prada 在miu miu放映後的一次數字新聞發布會上回憶道，「這看上去很奇怪，但其實並沒有。」憑藉她的獨家記憶，誕生了這個全新系列。

由室內到室外，可以想象是內衣與滑雪服的轉換，因為疫情的緣故，人同衣物的關係也發生了改變，更加強調舒適度與實用性。Prada 表示：「我經常在山上散步，天氣不好的時候就很困難，」Prada回憶道，「慢慢地，我意識到我想表達的是：勇敢。夢想做一些重要又困難的事。衣服不浪漫，但精神是浪漫的。」就好似動物從冬眠中醒來一樣，牠們在躲藏中耗盡了生存所需的能量，而我們回歸正常生活的過程充滿了焦慮，因為不是我們所理解的正常。」因此，今季有不少棉服、針織打造的內襯，與oversize滑雪套裝結合，甜美又不失型格，清新色彩注入生命力：

彩色鉤針上衣同綢緞結合增添溫暖的同時，又彰顯出女性的俏皮活潑：

女性是多變以及多面的，miu miu的材質也充滿多樣性，針織優雅知性，珠片青春活力，麂皮成熟穩重，皮草莊重大方，鉚釘叛逆不羈……

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在過去的一年中，世界似乎與大自然重新建立了聯繫，並獲得了新的尊重，如Prada所講：「自然是唯一能治癒你的東西。」

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