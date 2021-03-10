鞠婧禕鼻樑凸變異女神樣崩壞　恐失「四千年一遇美少女」稱號？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-10 19:30

26歲前內地女子組合SNH48成員鞠婧禕擁有水汪汪的大眼、高挺的鼻子和甜美的笑容，再加上散發出極出眾的氣質而曾一度引起日本網民注意，兼被日本傳媒封做「中國四千年一遇美少女」，美貌受到外界極高的評價。然而，近年鞠婧禕多次被爆整容，出道前的舊照被翻出被指太大落差，亦曾經因為鼻子疑似透光而被指責隆過鼻並非天然美女，近日網上流傳一張鞠婧禕鼻子形狀怪異的照片，引起網民熱議。

鞠婧禕因出眾外貌而有「中國四千年一遇美少女」的稱號。（Instagram：@kikuchanj）

流傳的照片是鞠婧禕於去年現身北京機場所影的，當時披頭散髮的她戴上黑色鴨咀帽露出一張巴掌臉，然而卻剛好影到她的鼻樑山根位置凸出一塊，被網民質疑她整太多導致鼻子也歪掉，逐漸走向崩壞之路。事實上，鞠婧禕的鼻子曾多次「出狀況」，她於2019年在活動紅地氈上，受到強光照射下鼻頭明顯有歪向一邊，而她之後再電視劇中的一個側寫鏡頭更影到她的鼻樑透出粉紅色的光，整容疑雲愈演愈烈。

鞠婧禕去年的照片被翻出，鼻樑山根位置凸出一塊被網民質疑她整太多導致鼻子也歪掉。（微博圖片）

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近年愈來愈多人有「xx年難得一遇美女」的稱號，例如「四千年一遇美少女」齋藤飛鳥、「二萬年一遇美少女」小栗有以及「四萬年一遇」蘇杉杉等等，但要講到始祖不得不提第一代「千年難得一遇美少女」橋本環奈。現年22歲的橋本環奈於14歲時憑一場街頭live表演的照片爆紅而獲封「千年難得一遇美少女」，她的一雙啡色眼睛更是尤其搶眼，及後她慢慢在演藝圈打出知名度成為一線女星之一。然而，近年的她疏於管理身材逐漸向橫發展，因為經常飲啤酒而逐漸有雙下巴和啤酒肚，甚至乎腰部擠出三層肉，令不少人大呼女神崩壞。

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