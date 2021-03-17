樓盤傳真｜52萬裝461呎屋修正三尖八角形廳　仲變多個儲物室出嚟

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-17 09:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹一個少於500呎的單位，兩房間隔，有一個不規則的鑽石形廳，設計師並沒有改動內部間隔，保持原有的兩房一廳，只靠物料和訂製家具配合和修飾。

單位客廳圖則奇突。（《樓盤傳真》電視截圖）

今次的單位位於康怡花園，面積461呎，設計以暖色調和大地色為主，加入大量木材元素，再配上白色和灰色，視覺上柔和自然。廳有綠色牆布，和淺木色「人」字形鋪地板。另外，單位的門和牆身都加上玻璃，例如廚房的水紋玻璃門，可以將光線引入飯廳。廚房的廚櫃用白色，加上水磨石的牆身和地板，不用太過單調。客廳的天花加上燈槽，天花的圓角修正了鑽石形狀的廳。飯廳牆身用木條子，大量的條子可人令飯廳變成焦點。

玄關位暗藏儲物室。（《樓盤傳真》電視截圖）

此外，廁所以白色雲石為主，加上黑色元素和木櫃，簡單整潔。書房用色和廳大致相同，灰色的衣櫃，窗台都是木色。主人房方面，同樣以大地色為主，一樣有灰色衣櫃，特別之處是床背的膠面特色牆紙，而窗台也改造了隱藏式的化妝枱。設計師主要修正空間，重新分配。在玄關位，設計師間出一間小型儲物室，加大儲物量之餘，也可修飾客廳的形狀，令客廳變正方，方便放電視等物品，而玄關位又有位可以坐下來着鞋。廁所因為有主力牆所以不可以擴大，所以門比較窄。單位的裝修費是52萬。

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