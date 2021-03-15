影視博覽2021｜ViuTV推6劇參展　陳漢娜夥拍金像級新人擔正演新劇

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-15 22:00

「香港影視娛樂博覽」於2021年3月15至4月12日舉行，當中的香港國際影視展（線上版）今年在網上舉行，影視展推出眾多劇集的預告片段，而ViuTV有六部新劇展出，除了有早前已發布預告片的《940920》外，當中一套未曾曝光的劇集《IT狗》就令人期待。

六部新劇分別是《940920》、《IT狗》、《冥冥之中》、《大叔的愛》、《無限斜棟有限公司》和《超感應學園》。

《IT狗》顧名思義是以「IT人」做題材。（Filmart網站圖片）

屬喜劇類的《IT狗》有20集，由簡君晉執導，羅耀輝和林淑賢監製，演員陣容有凌文龍、陳漢娜、楊樂文（Lokman）@MIRROR、岑珈其、彭秀慧、邱士縉（Stanley）@MIRROR、陳湛文和余逸思等，劇情講述香港一班IT人的故事， 阿信（凌文龍 飾）本是一家銀行IT部的小主管，後被公司解僱，女朋友亦離他而去。雙失的他仍樂觀地堅守自己的創業夢。他在剛開業的共享辦公室「Born Hub」租了一張小小的辦公桌，希望把「宴會人情APP」這個意念實現。

「Born Hub」是由一群IT界另類精英開發的共享工作空間，當中可謂人材濟濟。阿信以為找到一班志同道合，願意和他一起拼搏的神隊友，殊不知所有人都不是善男信女，而是一班非正常人類的「IT狗」。阿信的「宴會人情APP」和這群IT狗，一起經歷了比賽、批評等經歷，故事介紹這是「一個負能量的熱血殘酷勵志喪笑喜劇」。由於劇集仍在製作中，故未有更多劇照供預覽，不過有演員陣容吸引，凌文龍曾於2018年憑《黃金花》奪得「第37屆香港電影金像獎」 最佳新演員獎，且又有近期炙手可熱的陳漢娜，相信也是值得期待的！

點擊下圖看演員陣容︰

+ 6 + 6 + 6

點擊下圖看其餘5部劇集的演員卡士和劇集簡介︰

+ 39 + 39 + 39

同場加映︰嚴選跳鋼管舞最優美的女藝人 胡定欣、朱晨麗為拍劇作激性感演出

嚴選跳鋼管舞最優美的女藝人 胡定欣、朱晨麗為拍劇作激性感演出