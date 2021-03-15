樓盤傳真｜1492呎豪宅裝修費一樣豪　有成間鞋房放鞋好誇張

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-15 09:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹一個舊式豪宅的四房單位，單位是第二次裝修，面積1492呎，一家四口住。

玄關有位給人坐下來着鞋。（《樓盤傳真》電視截圖）

單位位於渣甸山柏麗園，屋主重新裝修單位，是戶主夫婦和一對仔女的家。設計師用歐式風格裝修，一入門口就見到闊落的玄關，更有一間鞋房放鞋，原來是因為這個四房單位有一間房在大門口旁，家庭成員不大需要用到，於是就將這間房一分為二，變成多用途書房和鞋房。客、飯廳以淺灰色做主色調，以柔和和舒適為主，加入花線裝飾和金屬拉手等歐式元素。客廳和飯廳中間有一道隱藏門，除了用來區分開客、飯廳外，也因為大門口對正走廊，隱藏門就可以修正這個缺點。

客廳放了兩組梳化，避色太多空位。（《樓盤傳真》電視截圖）

打開走廊門，先有客廁，之後是女兒房，用上灰色和淡粉紅色，感覺Sweet。兒子房用色就較深，有深木色家具，和床頭有深藍色牆紙，打造型格感覺。主人房和兒子房的間隔牆被拆走，改用大型儲物櫃作間隔。主人房方面，一入門有個屏風櫃加強私隱度，以白色為主色調，風格同樣柔和。設計師在圖則上作出改動，例如將長走廊改短，又在主人房間了化妝間，更有個大櫃放女主人的名牌包包，十足showroom一樣豪。為了造這個更衣區，設計師將原本主人房的兩邊採光窗的其中一扇窗封掉。單位的裝修費是258萬，分分鐘夠買一個單位，如政府預計於2021年5月推售的「綠置居」項目，最平百多萬就有機會上車。

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